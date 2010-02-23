برگزاری مسابقه عکاسی دانشگاه از دریچه دوربین در دانشگاه تربیت معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه دانشجویان با دوربین‌های معمولی یا حرفه‌ای خود می‌توانند عکسهای خود را تهیه کنند و محدودیتی در زمینه این که عکس رنگی یا سفید و سیاه و یا دیجیتال و آنالوگ باشد، وجود ندارد.

هدف از برگزاری این مسابقه جلب توجه دانشجویان به مقوله هنر عکاسی و محیط پیرامون خود و نیز شناخت نگرش آنها نسبت به دانشگاه عنوان شده است.

عکاسی در جامعه ارتباطی امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از سوی دیگر می‌توان با این هنر اطلاعاتی تصویری با ارزشی را ثبت کرد.

آثار عکسهای دانشجویان پس از حضور در مسابقه در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

دانشجویان تا دهم اسفند ماه سال جاری فرصت دارند عکسهای خود را در مسابقه شرکت دهند.

از سه نفر از برگزیدگان این مسابقه با اهدای لوح و جایزه در هفته نخست اردیبهشت ماه سال آینده تقدیر می‌شود.

اکنون 12 کانون فرهنگی و هنری در دانشگاه تربیت معلم واقع در کرج در زمینه های گوناگون فعالیت دارند.