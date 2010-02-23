مس روی یخ قرار دارد/ مشکلات مس را نمی توان زیر قالی پنهان کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، لوکا بوناچیچ ظهر سه شنبه در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در سالن کنفرانس هتل پارس کرمان گفت: تیم مس کرمان در شرایط ویژه ای قرار دارد و موقعیت ما مثل قرار گرفتن روی یخ است.

وی افزود: تفاوت زیادی بین تیم مس و سپاهان که چند سال پیش مربیگری اش را عهده دار شدم وجود دارد و مس با مشکلاتی که دارد باید بازی فردا را به بهترین نحو انجام دهد.

وی اضافه کرد: ما وعده زیاد می دهیم و همین موضوع یکی از مشکلات ماست هرچند وعده دادن کار آسانی است اما من و بازیکنان تیمم اعتقاد داریم که بازی فردا را پیروز میدان می شویم.

ضعفهای مس را نمی توان زیر قالی پنهان کرد

وی افزود: واقعیت این است که ما ضعف هایی داریم که نمی توانیم آنها را مخفی و اصطلاحا زیر قالی پنهان کنیم شما باید بدانید نتیجه بازی نتیجه نظم و انضباط بازیکنان در تمرینات است و به عنوان مربی که دو ماه است که به مس آمده ام آنچه واقعیت دارد را می گویم و آن اینکه برخلاف دیگران فکر می کنم کادر فنی خوبی داریم و هدف و انگیزه من تقویت کادر فنی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ناهماهنگی در کار تیمی در مس کرمان و نبود بازیکن در خط دفاعی گفت: هر تیمی به هر حال بازیکنان بزرگی دارد اما نکته مهم این است که تیم متحد و هماهنگ باشد و این همان مشکلی است که ما در مس داریم قبول دارم بازیکنان خوب و بزرگی داریم اما یکی از مشکلات ما این است که "ادین هو" را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و من وقتی به مس آمدم اولین کارم تقویت خط دفاعی مس بود چون قبل از اینکه من بیام تیم گلهای زیادی دریافت می کرد.

وی یادآور شد: پنج بازی که من در کنار تیم بودم خوب برگزار شد اما متاسفانه بعد مدتی شاهد ضعف خط دفاع تیم هستم، ما بازی پیکان را 3 بر صفر بود که مساوی کردیم و دیگر بازیها نیز با مشکل مواجه شدیم اما تیم امارات هم بازی آخر خود را تا دقیقه 83 دو صفر جلو بود و بعد بازی مساوی شد و این نشان می دهد تیم اماراتی نیز مشکلاتی دارد.

وی گفت: تیم الاهلی بازیکنان و مربی خوبی دارد اما ما هم در این فرصت خط دفاعمان را تقویت کردیم و بقیه کار بستگی به بازیکنان دارد که خودشان را در زمین نشان دهند.

بوناچیچ درباره اظهار نظر مربی الاهلی که برد را از آن تیم خودش دانسته بود گفت: احتمالا ایشان بازی ما برابر استقلال را دیده اند که نیمه اول آن خیلی ضغیف بود و اطلاعات آنها بر اساس همان بازی است.

وی افزود: تیم الاهلی با کیفیت است شش یازیکن ملی پوش اماراتی دارد یک ملی پوش مصری دو بازیکن برزیلی و معدنچی نیز در این تیم توپ می زند و طبعا با پولی که دارند امیدوارکننده است که حرفهای چنینی بزنند اما باید بازی فردا را ببینند که چگونه خواهد بود.

وی گفت: سعی می شود اشتباهات بازی پیکان واستقلال تکرار نشود و بازی فردا مقابل الاهلی است و ما باید مواظب باشیم البته از روز اول مشکلاتی در مس بوده که به سادگی حل نمی شود ما باید بتوانیم بازیهایی که مقابل ذوب آهن و پاس را داشتیم تکرار کنیم هرچند در دو هفته اخیر افت پیدا کردیم و در خطوط مختلف دچار ضعف بودیم.

باید جام حذفی را کنار بگذاریم

وی درباره حضور مس در جام حذفی گفت: به باشگاه پیشنهاد دادم که کارمان را در لیگ ادامه بدهیم و جام حذفی را صرف نظر کنیم

بوناچیچ افزود: مانمی توانیم در آن واحد در سه جبهه بجنگیم من می دانم که نمی شود و مس این توانایی را ندارد تجربه سپاهان نیز به من می گوید نمی توان در سه جبهه جنگید برای ما جام حذفی زیاد مهم نیست اما از پس جام قهرمانان برمی آییم.

بوناچیچ خاطرنشان کرد: طرح آشتی هواداران و بازیکنان که مدیر عامل باشگاه با صعدمحمدی مدیر صنایع مس دادند باید زودتر از اینها اجرا می شد.

اما همینکه این جلسه برگزار شد و مسئولین نقطه نظرات بچه ها را شنیدند کار بزرگی است و ما هدفمان این است که فردا حداکثر توانمان را در زمین به کارببریم و امید زیادی به پیروزی داریم.