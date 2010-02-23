ادارات کرج در خصوص عملیات حفاری همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد افضلی پیش از ظهر سه شنبه در شورای ترافیک شهرستان کرج در ایستگاه متروی محمدشهر افزود: در مواردی مشاهده می شود که برخی از ادارات در کرج پیش از آغاز عملیات حفاری هماهنگی های لازم را انجام نمی دهند که این امر در نهایت برای شهروندان مشکل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات در این زمینه به بحثهای فنی بازمی گردد و مشکل دیگر نیز به موضوع پایین آمدن میزان روان سازی ترافیک و افزایش ترافیک مربوط می شود.

این مسئول بیان کرد: هر اداره یا دستگاهی در کرج که قصد کندن زمین را دارد باید در این خصوص هماهنگی های کافی را انجام دهد تا شهروندان دچار مشکل نشوند و سلامتی آنها در اثر حوادث ناشی از کندن و حفاری زمین به خطر نیفتد.

وی عنوان داشت: در عین حال، برخی از حفاریهای ادارات ممکن است به نحوی با اداره راه یا پلیس راه کرج مرتبط شود که لازم است هماهنگی های لازم و کافی در این زمینه به بهترین نحو و به موقع انجام شود.

عملکرد پیمانکاران در خصوص بهینه تر شدن عملیات حفاری اهمیت فراوانی دارد

افضلی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: عملکرد پیمانکاران در خصوص بهینه تر شدن عملیات حفاری اهمیت فراوانی دارد و آنها باید همه موارد لازم را در زمان حفاری و پیش از آن انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای حفظ سلامتی شهروندان و کاهش مشکلات عبور و مرور لازم است همه تمهیدات لازم در خصوص حفاری انجام شود و همه ادارات ذیربط در این خصوص به نقش خود توجه ویِژه ای داشته باشند و بر این اساس عمل کنند.

وی یادآور شد: اگر هماهنگی های یادشده صورت نگیرد، ممکن است سلامتی شهروندان در اثر افتادن در مناطق حفاری شده و ... به خطر افتد که این امر، ضرورت انجام هماهنگی های کافی و لازم بین ادارات و دستگاه های ذیربط در خصوص انجام عملیات حفاری را بیش از پیش آشکار می کند.

اقدامات نامناسب ادارات خدمات رسان در حفاری معابر برای شهروندان مشکل ساز می شود

افضلی اظهار داشت: اقدامات نامناسب ادارات خدمات رسان در حفاری معابر برای شهروندان مشکل ساز می شود و لازم است به این امر توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: همچنین به دنبال اقدامات نامناسب عمرانی چهره شهر نازیبا می شود و معضلات عمرانی و تردد نیز افزایش می یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: عملکرد نامناسب ادارات ذیربط در خصوص عملیات عمرانی نامناسب، اعتراضات شهروندان را به دنبال دارد و این ادارات نباید به گونه ای عمل کنند که شهروندان از دست آنها ناراضی شوند.