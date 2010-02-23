آغاز توزیع کارت آزمون مهندسی حرفه ای از امروز/ برگزاری آزمون پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون مهندسی حرفه ای در نوبتهای صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه 6 اسفندماه و جمعه 7 اسفندماه در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از ساعت 18 امروز سه شنبه 4 اسفندماه برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد، لذا کلیه داوطلبان باید برای دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون در تاریخ تعیین شده به سایت اینترنتی سازمان مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات لازم، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون را اخذ کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین ارائه اصل کارت شناسایی ملی یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

ضمنا هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت شناسایی ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاکن و یک سنجاق و یا سوزن و در صورت لزوم ماشین حساب غیرقابل برنامه‌ ریزی به همراه داشته باشد.