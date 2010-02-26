فراموشی کامل در کمین مترجم پیشکسوت

رزا گلپاشی همسر ابراهیم یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شدت گرفتن بیماری آلزایمر وی گفت: چهار سال پیش هم این مشکل پیش آمده بود و ابراهیم تا حد فراموشی کامل پیش رفت که خوشبختانه با مداواهای پزشکی برطرف شد اما چند روزی است که این بیماری دوباره عود کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ابراهیم کاملاً توان نوشتن را از دست داده و سر یکی از کتابهایش که مشغول ترجمه آن بود دست از کار کشید.

به گفته همسر یونسی فراموشی این نویسنده و مترجم پیشکسوت به حدی است که وی حتی توان نگهداری یک زمان را به فاصله چند دقیقه در ذهن ندارد و مدام ساعت و تاریخها را از اطرافیانش می‌پرسد.

گلپاشی اضافه کرد: بعد از مشورت با چند پزشک متخصص آنها توصیه کردند وی برخی از داروهایش از جمله قرصهای خوابش را نباید مصرف کند با این وجود تغییر چندانی در کاهش آلزایمر او نداشته و به خصوص صبحها که از خواب برمی‌خیزد این حالت تشدید می‌شود.

همسر یونسی که خود سالها به عنوان پرستار در مراکز درمانی خدمت ‌کرده درباره شیوه مراقبت از این نویسنده پیشکسوت هم گفت: خوشبختانه سه دختر من به همراه پسرم - که با خودمان زندگی می‌کند - مرتب به پدرشان سر می‌زنند. البته من خودم از ابراهیم پرستاری و نگهداری می‌کنم.

وی همچنین درباره آخرین کتابی که یونسی در حال ترجمه آن بوده گفت: ابراهیم بعد از اینکه ترجمه یک کتاب را تمام کند اسم آن را انتخاب می‌کند و چون حین کار آن را رها کرد نام کتاب هم تعیین نشده است. متاسفانه فراموشی او به حدی رسید که این اواخر چند کتاب را در یک فایل ترجمه کرد و نمی‌توان فهمید کدام ترجمه مال کدام کتاب است.

گلپاشی از کاهش شدید بینایی یونسی خبر داد و افزود: متاسفانه هر دو چشم ابراهیم دچار افت دید بسیار شدید شده و این موجب دردناک شدن وضعیت آلزایمر او هم شده است.

ابراهیم یونسی با 83 سال عمر از نویسندگان و مترجمان پیشکسوتی محسوب می‌شود که بیش از 80 کتاب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده ‌است.

آرزوهای بزرگ (چارلز دیکنز)، تاریخ ادبیات یونان (رز هربرت جنینگز)، تکیه‌گاه ( تئودور درایز)، طوفان (ویلیام شکسپیر)، یک جفت چشم آبی (توماس هاردی)، موسیقی و سکوت (رز تره مین)، مردی که خورشید را در دست داشت (جک ریموند جونز)، با این رسوایی چه بخشایشی (رندل جاناتان)، دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده (داستایفسکی) و اسپارتاکوس (هوارد فاست) از جمله آثار ترجمه‌ای یونسی‌اند.

هنر داستان نویسی، دلداده‌ها، رویا به رویا، مادرم دو بار گریست، کج‌کلاه و کولی، گورستان غریبان، زمستان بی‌بهار، شکفتن باغ، دادا شیرین، اندوه شب بی پایان، دعا برای آرمن و خوش آمدی از جمله آثار تالیفی او هستند.

خبرگزاری مهر برای این نویسنده و مترجم پیشکسوت آرزوی بهبودی دارد.