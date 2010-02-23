تیم الاهلی انسجام تیمی ندارد/ صمیمیت حلقه مفقوده مس

مهاجم تیم مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم الاهلی انسجام قبلی را ندارید و نسبت به سال گذشته ضعیف تر شده است.

وی افزود: تیمهای اماراتی سه سالی است که مانع ما شده اند و اذیت می کنند اما تیم مس مطمئنا با تمرینات خوبی که داشته می تواند برای این تیم حریف خوبی باشد.

وی گفت: ما سعی می کنیم با فشار و حمله خوب نتیجه بگیریم اما یکسری مسائل هست که هنوز که هنوز است به تیم ضربه می زند به نظر من تیم مس جایگاه خوبی ندارد اما بازیکنان خوبی دارد که باید بیشتر با هم هماهنگ و صمیمی باشند.

رجب زاده افزود: تیم سال قبل مس سوم لیگ برتر شد و این در حالی بود که صمیمیت و یکدلی خاصی بین بازیکنان بود که امسال آن صمیمیت نیست.

وی گفت: مسائلی هست که نه مردم می دانند و نه خبرنگاران فقط ما می دانیم اما درست نیست که هیچ گاه این مسائل باز شوند.

وی یاد آورشد: مدیر جدید باشگاه خیلی برای تیم زحمت کشیدند و بچه ها هیچ مشکل مالی ندارند ما باید با کمک هم کار کنیم با برد مقابل الاهلی روحیه بگیریم تا از بحران لیگ بیرون بیاییم تا خدای ناکرده با سقوط تیم امتیازی از فوتبال استان و مردم کرمان گرفته نشود.

