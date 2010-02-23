شماره جدید ماهنامه سروه منتشر شد/ جعفری جایگزین مشایی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شماره 277 ماهنامه کردی فارسی سروه پس از اعمال تغییراتی در مدیران و اعضای هیئت تحریریه این نشریه منتشر شد.

در حالیکه ماهنامه سروه یکی از قدیمی ترین نشریات کردی و فارسی در کشور به شمار می رود، توسط اسفندیار رحیم مشایی و در دهه 60 راه اندازی و انتشار آن آغاز شد که بعد از گذشته حدود 20 سال از ماه گذشته تغییرات در این نشریه آغاز و طی آن مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه آن تغییر پیدا کردند.

نشریه سروه به صاحب امتیازی مرکز نشر فرهنگ و ادب کردی منتشر می شود که از شماره این ماه "بهروز جعفری" به عنوان مدیر مسئول جایگزین "اسفندیار رحیم مشایی" رئیس فعلی نهاد ریاست جمهوری و رئیس دفتر رئیس جمهور شد و "بهروز خیریه" نیز به عنوان سردبیر جدید ماهنامه سروه انتخاب شد.

در شورای سردبیران شماره 277 نشریه سروه نیز افرادی همچون "سید اسماعیل حسینی"، "کیومرث رحمانی"، "کامل صفریان" و "آرمان قیسوندی" به عنوان شورای نویسندگان به چشم می خورد.

در شماره جدید ماهنامه کردی فارسی سروه که عکس روی جلد آن به عبدالرحمان شرفکندی مشهور به "هه ژار" نویسنده و شاعر برجسته کرد اختصاص دارد، مطالب مختلفی در خصوص فرهنگ و هنر کردی با دو زبان فارسی و کردی به چشم می خورد.

در این شماره علاوه بر چاپ مطالبی در خصوص سالروز فوت ماموستا هه ژار، مطالب متنوع دیگری از جمله مقدمه ای بر ادبیات امروز اورامان، باورها و اعتقادات عامی در کرمانشاه، مغ در شاهنامه فردوسی، عشیره زنگنه و تاثیر آن ها بر عصر صفویه، بازخوانی یک نامه و مطالب مختلف دیگری نیز به چشم می خورد.

نشریه کردی فارسی سروه به صورت ماهنامه منتشر و حوزه توزیع آن بین المللی به ویژه مناطق کردنشین کشورهای ایران و عراق است.