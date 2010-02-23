نحوه واگذاری کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی به کارگران

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر از اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی خرید به کارگران خبر داد و گفت: با تصویب اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری خرید و به محض انجام هماهنگی‌های لازم، طرح واگذاری کارت اعتباری به کارگران نیز اجرا می شود.

هماهنگی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در خصوص کارگران و بازنشستگان نیز باید با کارفرمایان و تشکلهای کارگری صحبت و هماهنگی شود تا از این طریق تعهد پرداخت اقساط کارت اعتباری کارگران فراهم شود.

حاجی عبدالوهاب با بیان اینکه یکی از مهم ترین مواردی که برای واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران نیاز به انجام هماهنگی و برنامه ریزی دارد، پذیرفتن تعهد از سوی کارفرمایان و صاحبان بنگاههای تولیدی و صنعتی در قبال پرداخت اقساط کارگران به صورت کسر از حقوق و واریز به حساب بانکها را برشمرد و افزود: طرح مربوط به کارگران و همچنین کارمندان در سال آینده پیگیری خواهد شد.

تسری طرح کارت خرید از کارمندان به کارگران

وی با تاکید بر این نکته که تسری دادن طرح از حوزه کارمندی به کارگری و همچنین بازنشستگان در مراحل بعدی کار برنامه ریزی شده است، خاطر نشان کرد: بررسی های لازم برای قابل انجام بودن طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران از سوی وزارت کار انجام شده است.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: از هر زمانی که مجموعه های مربوط به کارگران، تشکلها، شوراهای اسلامی کار و کارفرمایان تعهد پرداخت اقساط خرید کارگران را بپذیرند، طرح در این بخش نیز اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه هماهنگی های لازم با شبکه بانکی کشور نیز باید صورت بگیرد.

حاجی عبدالوهاب اظهار داشت: به صورت کلی مقدمات کار در بخش کارگری باید فراهم شود تا بتوان طرح را در این بخش نیز اجرا کرد. هم اکنون وزارت کار اجرای طرح کارت اعتباری کارگران را به روشهای دیگری نیز دنبال می کند که در صورت نهایی شدن و قابل اجرا بودن اعلام می شود.

وی افزود: در حال حاضر از اردیبهشت ماه سال آینده طرح واگذاری کارت اعتباری خرید به کارمندان به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد و در مراحل بعدی نیز در مورد کارگران و بازنشستگان تسری خواهد یافت. با آغاز اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری خرید کارمندان، رفع نقایص احتمالی آن و همچنین هماهنگی نهایی با سیستم بانکی، کارگران نیز از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.

مهر دوشنبه هفته جاری گزارش داد براساس جدیدترین برنامه دولت، اعطای بن کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی به 3.5 میلیون کارمند از اردیبهشت 89 آغاز می‌شود.بر اساس این طرح قرار است دولت در مرحله اول اجرا که اردیبهشت ماه سال آینده خواهد بود، به 3 میلیون و 500 هزار کارمند کارت اعتباری برای خرید کالای تولید داخل از فرودشگاههای مختلف واگذار کند.

براساس این پیشنهاد، اعتبار هر یک از این کارتها 1 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، برای اجرای این طرح حدود 5250 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

همچنین کارتهای اعتباری که توسط دولت در اختیار کارمندان قرار خواهد گرفت، به صورت قرض الحسنه از منابع بانکها تامین می شود که به صورت 24 قسط 70 هزار تومانی خواهد بود.

این اقدام شورای عالی اشتغال در راستای حمایت از تولیدات داخلی و کمک به کارکنان دولت برای تامین مایحتاج مصرفی خانوار صورت می گیرد.