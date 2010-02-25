135 بازرس بر قیمت بازار شب عید کرج نظارت می کنند

رئیس مجمع امور صنفی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از 135 بازرس بر قیمت کالاها و خدمات وی‍ژه نوروز 89 در این شهرستان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان نظارت می کنند.

حسن ساسانی افزود: در طرح نظارتی قیمت کالاها که از ابتدای اسفند ماه سال جاری در شهرستان آغاز شده است، 50 بازرس اداره بازرگانی، 20 بازرس واحد بازرسی اصناف و 65 بازرس اتحادیه های صنفی بر عملکرد واحدهای صنفی و خدماتی نظارت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح نظارتی شبانه روزی است، بیان داشت: با توجه به افزایش تقاضای عمومی در آستانه سال نو این طرح با نظارت ویژه و مستمر بازرسان مجمع امور صنفی بر مراکز عرضه پوشاک، کیف، کفش، میوه و مرکبات، مراکز خدماتی، تفریحی و سیاحتی در حال انجام است.

وی یاد آور شد: کنترل و نظارت بر قیمت های مصوب، نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور از جانب تولید و عرضه کنندگان کالا ، ‌جلوگیری از کم فروشی و گرانفروشی و جلوگیری از تخلف در ارائه هر نوع خدمات به مشتریان از جمله اهداف مهم این طرح است.

ساسانی افزود: ستادهای خبری جهت دریافت شکایت ها و گزارش های مردمی همچون گذشته به صورت 24 ساعت فعال بوده و شهروندان می توانند به منظور مشارکت در بازرسی و نظارت با مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن 124 سامانه و یا 2227271 واحد بازرسی اصناف کرج ،گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.