سرانه پیشگیری از اعتیاد برای هر ایرانی فقط نیم دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی امروز سه شنبه در اولین کنگره کشوری پیشگیری از اعتیاد با مقایسه بودجه ایران نسبت به کشورهای مختلف در زمینه پیشگیری از اعتیاد گفت: در آمریکا برای پیشگیری از اعتیاد هر نفر 6 دلار و در استرالیا برای هر نفر 15 دلار در نظر گرفته می‌شود در صورتی که این رقم در ایران نیم دلار است که رقم بسیار کم و ناچیزی است، لذا دولت و مجلس باید برای بودجه پیشگیری از اعتیاد برنامه ریزی‌های مفصلی انجام دهند.



قائم مقام وزیر ‌آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت اظهار داشت: اگر همه سازمانها و نهادهای مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر عملکرد خود را به درستی انجام می دادند بسیاری از ناهنجاریها از بین رفته بود در حالیکه امروز مواد مخدر از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شده و روش مبارزه با آن هم مشکل تر و پیچیده تر شده است.

وی افزود: بزرگترین مشکل ایران همسایگی با افغانستان است چرا که این کشور بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در دنیاست که بیشتر این تولیدات وارد ایران می‌شود و باعث آلوده شدن جوانان می‌شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت گفت: ورزش یکی از مهمترین ابزار برای پیشگیری از اعتیاد است و آموزش و پرورش برنامه های بسیار وسیعی برای تقویت تربیت بدنی این وزارتخانه دارد تا بتوان از طریق ورزش جوانان و نوجوانان را از مواد مخدر دور کرد.



به گفته وی، در ایران دانش‌آموزان فقط 20 درصد ورزش می کنند که این زنگ خطری است برای مسئولین و باید تلاش کرد تا سرانه تربیت بدنی افزایش پیدا کند.

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