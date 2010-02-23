42 ایرانی به جرم قاچاق شیشه در زندان اندونزی هستند

سردار حمیدرضا حسین آبادی امروز سه شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران و سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر اندونزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تشدید مجازات حمل مواد مخدر در اندونزی هر فردی که بیش از پنج گرم مواد مخدر از وی کشف شود محکوم به اعدام می‌شود لذا ایرانیانی که در اندونزی مواد مخدر حمل کنند شامل این قانون می شوند.

وی افزود: کشورهای چین، اندونزی، مالزی و تایلند تدابیر بسیار شدیدی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در نظر گرفته اند و با خرید دستگاه های جدید امنیتی از مظنونین بازجویی می کنند.

سردار حمیدرضا حسین آبادی افزود: بر اساس تفاهمنامه ای که امروز میان پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران و سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر اندونزی به امضا رسید قرار بر این شد نمایندگانی از دو کشور معرفی و مسئول پیگیری پرونده های مختلف و بازدید از زندانیان در کشور مقابل شوند.

وی افزود: ایران و اندونزی توافق کردند علاوه بر برخورد با حمل کننده های مواد مخدر و فریب خوردگان با شبکه های اصلی مواد مخدر برخورد کنند.



