محوریت نظام اسلامی با ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان ظهر سه شنبه در نشست با دانش آموزان دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای اراک با تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) با اشاره به اینکه آن امام همام در سخت ترین شرایط مردم را هدایت می کرد افزود:حکومت عباسی امام حسن عسگری (ع) را محصور کرده بود تا اینکه وعده الهی محقق نشود.

وی اظهار داشت: با این وجود خواست ذات الهی این بود که مصلح جهان را در دامان امام عسگری (ع) رساند و بعد از پنج سال شهادت آن حضرت و در سال 260 هجری قمری امامت حضرت ولی عصر(عج) آغاز و این دوره شروع یک دوره حیاتی و مهم برای جهان اسلام به ویژه تشیع بود.

حجت الاسلام سرلکیان با اشاره به اینکه در دوران غیبت صغری که 70 سال به طول انجامید مردم از طریق نواب خاص با آن حضرت در ارتباط بودند تصریح کرد: پس از سال 329 هجری قمری دوران غم و هجران شیعه بیشتر پدیدار شد، ولی مکتب مهدوی فقیه جامع الشرائط را نائب آن حضرت می داند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: در این عصر اجرائی شدن نظام ولائی به دست امام خمینی(ره) شاهد تجلی شیعه در جهان است و بعد از امام راحل (ره) این سکان در اختیار مقام معظم رهبری رسیده است تا هدایت و رهبری را برای مردم به عهده گیرند.

وی در پایان گفت: این ولایت فقیه است که به نظام مشروعیت می بخشد و در حوادث گوناگون و در شرایط سخت و طوفانی کشتی انقلاب را هدایت و به ساحل آرامش می رساند و در این راستا وظیفه همه اعتقاد و اعتماد به این خلف صالح است.



