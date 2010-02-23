هویت آلمانی یکی از عوامل ترور المبحوح اثبات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل در گزارشی در این باره نوشت: سازمان اطلاعات اسرائیل به هیچ وجه نه ترور "محمود رئوف المبحوح" رهبر حماس را انکار خواهد کرد و نه اینکه مسئولیت آن را خواهد پذیرفت، اما یکی از افرادی که او را ترور کردن با نام مستعار "میشل بودنهایمر" در شهر کلن آلمان کار می کرد و ردپایی از او در کلن آلمان و هرتزلیای اسرائیل باقی مانده است.

به نوشته اشپیگل، این مرد در اوایل تابستان سال 2009 شهروند رژیم اسرائیل شد. او خود را مایکل بودنهایمر معرفی کرد و درخواست کارت هویت و پاسپورت آلمانی نمود. او توضیح داد که یک شهروند اسرائیل بوده و در اواسط ژوئن به آلمان مهاجرت کرده و با نشان دادن مدارک و پاسپورت اسرائیلی خود و مدارک پدر و مادرش ثابت کرد که او ریشه آلمانی داشته و در جنگ جهانی دوم از آلمان به سرزمینهای اشغالی رفته بودند.

این مجله می نویسد: بر اساس بند 116 قانون اساسی آلمان شهروندان سابق این کشور و اجداد آنها شهروندان این کشور تلقی می شوند.

اشپیگل با افشای این مطلب می نویسد: این شهروند آلمانی با پاسپورتی که در شهر کلن صادر شده بود وارد امارات عربی متحد می شود و به سبب دخالت موساد در ترور رهبر حماس وزارت خارجه آلمان سفیر اسرائیل را فراخوانده اما تاکنون جواب قانع کننده ای از آنها در باره استفاده از این شهروند آلمانی دریافت نکرده است.