بوی عیدی، پول نو، بوی کاغذ رنگی/ خیابانهایی که رنگ نوروز می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دسته های افرادی که با جمع خانواده برای خرید عید راهی خیابانها شده اند، همهمه بازار هجوم فروشندگان دوره گرد و پهن شدن بساطشان کنار خیابان ها، همه حاکی از این نکته است که به تحولی بزرگ در سیمای طبیعت و به پشتوانه آن تحولاتی در شمار روزهای زندگی مان نزدیک می شویم.

خیلی ها شاید هنوز خانه تکانی هایشان را آغاز نکرده اند اما در مقابل برخی همه احتیاجات و کارهایی را که در آستانه سال نو باید تدارک ببینند مهیا کرده و انجام داده اند.

مردم شهر کرج به تکاپو افتاده اند تا سال جدید را با چهره ای زیبا و دلنشین آغاز کنند. در این میان اما شهروندان این انتظار را هم دارند که همراه با خانه هایشان، شهر نیز سیمایی دیگرگونه به خود بگیرد.

این خواسته البته خواسته زیادی نیست، مردم حق دارند در شهری زندگی کنند که در آستانه بزرگترین عید باستانی اش، مراسمی که با آن به جهانیان شناخته می شویم، شاهد آذین بندی کوچه ها و خیابان هایشان باشد. آنها حق دارند این توقع را داشته باشند که این تحول عظیم طبیعی را با شکوه هرچه تمام تر جشن بگیرند.

چنانچه در کشورهای دیگر نیز این رسم وجود دارد و هرساله در آستانه کریسمس شاهد ابتکارات و تحولات بسیاری در برنامه ها و تزیینات ویژه در این کشورها هستیم.

کرج مدتهاست از داشتن مراسمهای آیینی محروم است

اما متاسفانه شهر کرج مدتهای مدیدی است که از داشتن زیبایی های مراسم آیینی و شاد محروم است و کمتر کسی از ما شاید شاهد آذین بندی یا چراغانی خیابانها به مناسبت جشنهایی که رسمی دیرینه در میان ایرانیان است، بوده باشد.

این در حالیست که همزمان و یا مدتی مانده به ایام اندوه و عزاداری شهر یکپارچه سیاه پوش می شود. اگرچه در این سالها جلوگیری از اسراف سرمایه های ملی برای روشن نگه داشتن چراغانی ها بهانه ای برای عدم اجرای این حرکت نشاط آور اجتماعی بوده اما همه ما می دانیم که امروزه وجود چراغهای کم مصرف یا انواع گوناگون ابزار تزیینی به بازار آمده و مستلزم صرف هزینه چندانی نیز نیست.

ضمن اینکه باید خاطرنشان کرد: صرف اندکی هزینه برای شاد نگاه داشتن فضای یک شهر یا منطقه ای که بخش کثیری از جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند خواسته چندان نامعقولی به نظر نمی رسد.

کرج با تصویب هفت منطقه ویژه گردشگری از جذب توریست محروم است

کرج شهری است که با تصویب هفت منطقه ویژه گردشگری در آن از جذب توریست نوروزی محروم می ماند.

سال گذشته در آستانه سال نو از هر کوچه یا خیابانی که عبور می کردیم ناخودآگاه این نکته به یادمان می آمد که "همه چیز مثل گذشته است، هیچ چیز تغییر نکرده". اگرچه اداره خدمات شهری و چند سازمان وابسته به شهرداری اقدامات قابل قبولی در زمینه نظافت و خدمات شهری ارائه داد و چند میدان شهر به صورتی نمادین به هفت سین نوروز اختصاص یافت یا در برخی پارکها شاهد تزیینات ویژه نوروزی بودیم اما ظاهر شهر همچنان همانی بود که بود!

ضمن اینکه از خاطرمان نرفته که در اواسط تعطیلات نوروز سال گذشته بارانی سیل آسا باریدن گرفت و ناگهان غده های کهنه شهر از دل چند منطقه بیرون زد. میدان کرج، خیابان بهار، میدان آزادگان و بخش های دیگری از شهر یکباره به دریایی از آب مبدل شد و عابران و مهمانان نوروزی را با صحنه های ناخوشایندی روبرو کرد.

با توجه به اینکه امسال در شهر کرج هفت منطقه ویژه گردشگری به تصویب رسیده و این خود، شهر کرج را از سایر شهرها متمایز می کند چرا باید مسافری که از منطقه یا کشوری دیگر به کرج قدم می گذارد متوجه اهمیت برگزاری مراسم باستانی مهمی چون نوروز در آن نشود، یا چرا یک مسافر نباید بر اثر کشش جاذبه های توریستی و زیبایی های موجود در آن خود را در ورود به این شهر تاریخی با قدمتی چندین و چند ساله ناگزیر نبیند؟

توزیع بسته های فرهنگی در ابتدای جاده چالوس در سال گذشته ایده مناسبی بود اما برای کسی که وارد شهر می شد جز مواردی معدود هیچ گونه فضای شادی که نشان از برگزاری جشنی به این عظمت در آن داشته باشد به چشم نمی خورد.

بهره گیری از ایده های نو با صرف هزینه کمتر

شاید آنچه در این مجال از اهمیتی ویژه برخوردار است وجود یک برنامه ریزی منسجم و حساب شده در دو حوزه شهرداری و فرمانداری کرج است. استفاده از ابتکارات نو در روشهای آذین بندی یا نمادسازی برای این مناسبت ملی می تواند بسیار راهگشا باشد.

هنرمندان و جوانان بسیاری در شهر کرج ساکن هستند که از ذهنی سرشار از ایده و افکار نو برای چنین برنامه هایی برخوردارند، می شود با روشی مناسب همچون برگزاری جشن ها و مسابقات مختلف از ایده های این جوانان بهره جست و با صرف هزینه ای کمتر ضمن بهره گیری از هوش و ذوق هنری و اجتماعی این جوانان آنان را به همکاری دعوت کرده، روحیه نشاط را به جامعه تزریق کرد، چنانچه نمونه موفق این نوع همکاریها را در طرحهای هجرت که با کمک خود دانش آموزان در سطح مدارس انجام شد شاهد بودیم.

از این رو انتظار می رود که مدیران ارشد شهری با مطالعات مناسب تری به این حوزه وارد شده و از هم اکنون برای برپایی جشنی هر چه با شکوه تر مهیا شوند.