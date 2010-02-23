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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

جاعلان 1100 کارت سوخت در استان تهران دستگیر شدند

جاعلان 1100 کارت سوخت در استان تهران دستگیر شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان تهران گفت: اعضای یک شبکه که با جعل مدارک خودرو به صورت غیر قانونی هزار و 123 کارت سوخت دریافت کرده و اقدام به فروش بنزین به صورت آزاد می کردند، در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس دستگیر شدند.

سردار علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چندی قبل کارآگاهان پلیس آگاهی استان در پی دستگیری دو متهم، متوجه فعالیت اعضای یک شبکه در یکی از شهرستانهای استان تهران شدند که با مدارک غیر واقعی اقدام به دریافت کارت سوخت می کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از تحقیقات مقدماتی وارد عمل شده و در عملیات هایی 12 نفر از اعضای این شبکه را دستگیر کردند.

اکبرشاهی بیان داشت: در تحقیقات از اعضای این شبکه مشخص شد آنها به این شیوه بیش از هزار و 123 کارت سوخت که هرکدام  سه هزار و 400 لیتر بنزین داشته، دریافت کرده و بنزینها را به قیمت آزاد در مرزهای شرقی و غربی فروخته اند.

رئیس پلیس استان تهران عنوان کرد: همچنین نکته قابل توجه در این پرونده این بود که برای برخی از اعضای این شبکه بیش از 100 کارت سوخت صادر شده بود.

وی با اشاره به اینکه طی هماهنگی های انجام شده، تمامی کارت سوختهای گرفته شود از سوی این باند باطل شده است، گفت: تحقیقات در این رابطه ادامه دارد و براساس برآوردهای اولیه احتمال می رود اعضای این شبکه از طریق فروش بنزین به صورت آزاد بیش از 500 میلیون تومان در آمد نامشروع کسب کردند.

کد مطلب 1039837

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