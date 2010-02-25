همراهی گسترده هنردوستان با کاروان باران در غیاب مسئولان استانی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، برگزاری نخستین سوگواره شعر عاشورایی با کاروان باران به زعم بسیاری از کارشناسان و شاعران حوزه شعر آیینی یک نمونه بسیار قدرتمند در این عرصه بود.

مراسمی که به جرات می توان آن را در حد و اندازه های کنگره های فاخر و ارزشمند کشوری به شمار آورد، فراوانی آثار ارسالی، جوانسالی شرکت کنندگان، ارسال آثار فاخر از سوی شاعران هنرمند استان تهران، نوع و میزان پوشش تبلیغاتی و خبری و نیز دعوت از سخنرانان، کارشناسان و شاعران برجسته و کهنه کار در عرصه هنر شعر آیینی بر اهمیت برگزاری این سوگواره افزود.

از آنجا که چنین حرکت بزرگ فرهنگی برای نخستین بار در کرج به اجرا در می آمد برخی صاحب نظران بر این گمان بودند که متولیان سوگواره به دلیل کمبود نیروی انسانی و اعتبارات از پس حجم سنگین آن بر نخواهند آمد، اما خوشبختانه این امر با تلاش همه دست اندرکاران حوزه فرهنگ شهر کرج با آرامش و قدرت به پایان رسید.

در این مراسم که بخشی از میهمانان به دلیل استقبال بیش از حد، جلسه را به صورت ایستاده پیگیری می کردند استاد حمید سبزواری که خود از شاعران صاحب سبک و چهره ماندگار در عرصه شعر انقلابی است سوگواره را یکی از بی نظیرترین سوگواره های شعر آیینی دانست.

وی اظهار داشت: اجرای مراسمی در این سطح برای شهرستانی چون کرج جای تقدیر دارد.

سعید حدادیان،‌ شاعر و مداح اهل بیت نیز با سخنانی مشابه از عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج قدردانی کرد و حمایت از شاعران آیینی را یکی از حرکت های خوب این مدیریت دانست.

چاپ و توزیع همزمان کتاب با کاروان باران که گزیده اشعار شرکت کننده در سوگواره بود، نظم خوب برگزاری مراسم اختتامیه و انتخاب هیات داورانی با سابقه کاری مثبت وموثر در حوزه شعر آیینی و در طراز کشوری از ویژگی های بسیار بارز این حرکت فرهنگی بود.

بر این اساس و با توجه به اهمیت و حجم سنگین این سوگواره مهمانان زیادی همچون معاونین فرماندار شهرستان کرج، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس غرب استان تهران، رئیس حوزه هنری استان تهران، مشاور اجرایی معاون هنری وزیر ارشاد و بسیاری دیگر از مسئولان حضور داشتند.

غیبت مسئولان ارشاد استان تهران در دو رویداد مهم فرنگی کرج

اما آنچه قابل تامل است غیبت مسئولین رده بالای فرهنگی استان تهران در این رویداد با شکوه فرهنگی است.

عدم حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و سایر مسئولین اداره کل این سئوال را پیش می آورد که مگر در یک شهر چه رویداد فرهنگی ای باید اتفاق بیفتد تا مدیران ارشد فرهنگی آن را قابل توجه ارزیابی کنند؟

مشابه این اتفاق در مراسم افتتاح و روزهای فعالیت نمایشگاه استانی باغ کتاب کرج که با استقبال گسترده علاقمندان حوزه کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب سال جاری برگزار شد نیز رخ داده است.

این غیبت سئوالات بسیاری نظیر اینکه "انتظار یک نهاد از ادارات شهرستانی اش چیست؟" را به ذهن متبادر می کند.

آیا توقع حضور و پشتیبانی مادی و معنوی مسئولین مرکز نشین از برنامه های فرهنگی کلانشهر کرج به عنوان یکی از بزرگترین شهرستان های کشور خواسته نابجایی است؟ به راستی مسئولین در هنگام اجرای این مراسم درگیر چه کار مهم تری هستند؟!

به هر روی امید می رود با توسعه عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج در چنین حوزه های تاثیر گذار و با اهمیتی حداقل شاهد حمایت های معنوی ای نظیر حضور چشمگیر مسئولان فرهنگی در برگزاری این گونه فعالیت های فرهنگی در شهرستان ها نیز باشیم.