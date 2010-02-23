دولت باید مشتری فعالیتهای پژوهشی و فناوری باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد رضایی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: مطالعات توسعهای باید بر اساس چشمانداز جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی توسط بخش خصوصی صورت پذیرد و دولت سفارش دهنده و مشتری محصولات و خدمات این بخش باشد.
وی ادامه داد: در نمایشگاه سال آینده بخشهای دولتی میتوانند نیازها و پروژههای خود را از طریق موسسات پژوهشی و شرکتهای فناور دانشبنیان برطرف سازند.
رئیس مرکز رشد دانشگاه قم اضافه کرد: تعداد 31 شرکت کننده از 49 غرفه دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و مطالعات توسعهای استان قم را مراکز غیردولتی تشکیل میدهند.
وی سیاست سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم در سال آینده را با رویکرد حمایت از پژوهشها و فناوریهای بخش خصوصی دانست و افزود: بنا بر تاکید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بازدید از این نمایشگاه، مقرر شد سهم بخش خصوصی در سومین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان افزایش یابد.
پذیرش 1400 ایده در مرکز رشد دانشگاه قم
رضایی با تاکید بر ضرورت بررسی پیشرفت و توانمندیهای استان خاطرنشان کرد: با آنکه از زمان پایهگذاری پارکها و مراکز رشد علم و فناوری بیش از 15 سال میگذرد اما قم به همت استانداری و با همکاری دانشگاه قم از سال 1385 دارای مرکز رشد شده است.
رئیس مرکز رشد دانشگاه قم پذیرش نزدیک به هزار و 400 ایده در 20 شاخه فنآفرینی و فناوری، بررسی بیش از 400 ایده از نظر امکان تجاریسازی به منظور پذیرش در مرکز رشد، پذیرش بیش از 100 ایده به صورت واحدهای فناور در قالب واحدهای فناور پیش رشد و رشد، فعالیت 32 واحد فناور جهت تجاریسازی ایدهها در مرکز رشد، اجاره ساختمانهای متعدد جهت حمایت استقرار و نظارت و مشاوره متخصصان، رسیدن 9 واحد فناور به مرحله رشدیافتگی و تجاری شدن و ارائه خدمت و کالا به بازار را از دستاوردهای چهار ساله مرکز رشد دانشگاه قم برشمرد.
وی همچنین گفت: ایجاد فرصت شغلی برای صدها فناور و کارشناسان و متخصصان با گرایشهای مختلف، وجود تعداد متنابهی ایده فناورانه که دارای نوآوری در سطح ملی و جهانی بودهاند از جمله ساخت رآکتور تولید سیلیکاژل کروی که در ایران برای نخستین بار بوده است و در حال حاضر روزانه صدها کیلو جاذب رطوبت تولید میکند، از دیگر دستاوردهای مرکز رشد است.
شناسایی 300 مخترع با بیش از 600 اختراع
رضایی ادامه داد: ساخت عیب یاب هوشمند رایانه که سه هزار اشکال سختافزاری را به فارسی نمایش میدهد، سامانه دریافت و ارسال و پردازش پیامک، شناسایی بیش از 300 مخترع با 600 اختراع به منظور حمایت در راستای تجاریسازی، راهاندازی سامانه حمایت از صاحبان ایده به منظور تکمیل و ثبت اختراع، پرداخت کمک هزینه ثبت اختراع و حمایت از 120 اختراع ثبت شده، پرداخت تسهیلات مالی به دهها واحد فناور در مقاطع پیش رشد و رشد و ... از دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه قم است.
پژوهشهای کارآمد به محصولات مفید تبدیل میشود
رئیس مرکز رشد دانشگاه قم با اشاره به دامنه موضوعات دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه سه موضوع پژوهشهای دانشگاهی، حوزوی و موسسات پژوهشی خصوصی، فناوری های دارای نوآوری و صنایع مختلف و مطالعات توسعهای و طرحهای عمران شهری و استانی در قالب شاخهها و دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به نقش موثر دانشگاهیان و حوزویان در امر پژوهش تصریح کرد: مطالعات پژوهشی برای اقشار دانشگاهی و تحصیلکرده، مفهومی آشناست و دانشگاهیان و حوزویان با دستاوردهای چنین پژوهشهایی در قالب پژوهشهای بنیادی و پژوهشهای کاربردی آشنایی دارند.
رضایی ادامه داد: بسیاری از پژوهشهای کاربردی، با کمک مدیران دستگاههای اجرایی و فناوران به محصولاتی مفید و کارآمد برای اقشار مختلف جامعه تبدیل میشوند.
وی در پایان با اشاره به جایگاه قم در کسب سهمیه دانشگاهی تاکید کرد: استان قم با رتبه اول تا سوم در سالهای متمادی به عنوان نسبت بالایی از پذیرفتهشدگان در سهمیههای دانشگاهی شناخته شده است و تعداد زیادی از متخصصان، اساتید و صاحب نظران این استان در دانشگاههای مختلف به تدریس و تحقیق مشغول هستند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز رشد دانشگاه قم گفت: دولت به عنوان یک مجموعه نظارتی باید سفارش دهنده و مشتری محصولات و خدمات پژوهشی و فناوری باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محمد رضایی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: مطالعات توسعهای باید بر اساس چشمانداز جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی توسط بخش خصوصی صورت پذیرد و دولت سفارش دهنده و مشتری محصولات و خدمات این بخش باشد.
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