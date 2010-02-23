اولویتهای جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد/استقبال از اساتید بازنشسته

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح سامانه جامع استخدام اینترنتی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دارای 27 هزار عضو هیئت علمی است، گفت: با جذب 15هزار عضو هیئت علمی طی سه سال آینده، تا افق 1404 تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه به 100 هزار نفر افزایش می یابد.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه این دانشگاه دارای یک میلیون و 500 هزار دانشجو است، گفت: در حال حاضر دانشگاه به شدت با کمبود اعضای هیئت علمی تمام وقت روبرو است و بـارها عنوان کردیم زمـانی برای جذب حتی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نیز مشکل داشتیم اما اکنون که حدود 20 هزار دانشجوی دکترای تخصصی و 250 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در کشور مشغول به تحصیل هستند و سالیانه حدود 5 هزار در دوره دکترا و حدود 30 تا 40 هزار در دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می‌شوند می‌توانیم جذب خود را سرعت بخشیم.

وی با بیان اینکه این تعداد فارغ التحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نشان دهنده این است که همانند گذشته با تنگنا در جذب اعضای هیئت علمی روبرو نیستیم، افزود: در طول یک سال گذشته در زمینه جذب اعضای هیئت علمی خیلی کند حرکت کردیم اما با این وجود امری طبیعی بود چرا که روند جذب تغییر کرده بود و ما باید زیرساختهای آن را فراهم می‌کردیم این کندی برای آینده قابل قبول نیست و الان به جایی رسیده‌ایم که چرخ‌ها به حرکت درآمده و باید سرعت عمل داشته باشیم.

جاسبی بـا اشاره بـه افتتاح سامانه الکترونیکی جـذب اعضای هیئت علمی اظهار داشت: این سامانه روند جذب را تسریع و مکانیزه کرده است.

وی با اشاره به جذب اساتید بازنشسته اضافه کرد:‌ یکی از سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی جذب اساتید بازنشسته‌ای است که قدرت کار کردن دارند اما استادی که سی سال سابقه کار داشته اما در درجه استادیاری باقیمانده است در واحدهای تهران جذب نمی‌ کنیم در هر حال با این وجود از جذب اساتید بازنشسته دانشگاه‌های دولتی استقبال می کنیم.