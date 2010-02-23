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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

عباس بلوندی مجروح شد

عباس بلوندی طراح صحنه و لباس با سابقه سینمای ایران در اثر سانحه‌ای در صحنه تصویربرداری به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طراح صحنه و لباس فیلم تلویزیونی "آتش زیر خاکستر" به دلیل اصابت پوکه اسلحه با چشمش متاسفانه دچار سانحه شد. این حادثه در روز جمعه رخ داد و پس از آن بلوندی به سرعت به بیمارستان فارابی منتقل شد.

عباس بلوندی درباره این حادثه گفت: متاسفانه بعد از بیست سال فعالیت در زمینه فیلم‌های جنگی برای یک لحظه اسلحه‌ در دستم لغزید و خواستم اسلحه را کنترل کنم اما متاسفانه نشد و پوکه با چشمم اصابت کرد. تا کنون یک عمل ترمیمی قرنیه انجام دادم که باید صبر کنم تا در چند روز آینده عمل پیوند قرنیه بر روی چشمم انجام شود. در این حادثه هیچ کس مقصر نبوده است.

علیرضا سبط احمدی تهیه کننده "آتش زیر خاکستر" نیز  درباره این حادثه افزود: در این حادثه هیچ شخص خاصی مقصر نبوده است و بدلیل خطای خود آقای بلوندی این اتفاق ناگوار رخ داد.

 

کد مطلب 1039841

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