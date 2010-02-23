گردهمایی سالانه برنامه کنترل سل در ساری آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه سل یک بیماری پیچیده است، افزود: قبلا فکر می شد که این بیماری با ابزار مختلف از جمله داروها قابل درمان است اما با پیچیده تر شدن این بیماری و مقاوم شدن آن به درمان ، تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می شود.

وی افزود: باید هوشمندانه در مقابل این تهدید اقدامات جدی را به عمل آوریم.

محمد مهدی ناصحی با اشاره به اینکه بیماری سل یک بیماری میکروبی است، افزود: این بیماری شایع ترین علت مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران افزود: بیماری سل قابل پیشگیری است و باید اقدامات اساسی و خوبی را بعمل آوریم تا از آسیب به خانواده ها کاسته شود.

وی افزود : با توجه به اقدامات به عمل آمده 10 برابر از میزان مبتلایان به سل کاهش یافته و برای پیشگیری از شیوع این بیماری نیاز به بستر سازی و فرهنگ سازی بیشتر است.

این گردهمایی تا ششم بهمن ماه ادامه دارد.