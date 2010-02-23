وقوع دو زلزله شدید در خوزستان/ هنوز خسارتی گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر کل ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان خوزستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: امروز زمین لرزه ای به بزرگی 4.7 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر اندیمشک در شمال استان خوزستان را لرزاند.

شاهپور رستمی ادامه داد: این زلزله در ساعت 10 و 58 دقیقه و دو ثانیه امروز سه شنبه رخ داد و مختصات جغرافیایی آن به عرض شمالی 32.50 و طول شرقی 30.48 بوده است.

این در حالی است که کمتر از ساعتی قبل بازهم استان خوزستان با وقوع یک زلزله شدید دیگر لرزید تا این زمین لرزه نیز مانند زلزله قبلی در عمده مناطق این استان احساس شود.

بنابر گزارش مرکز لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت 13 و 55 دقیقه و 54 ثانیه منطقه حسینیه در استان خوزستان را لرزاند.

مدیر کل ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان خوزستان در رابطه با این زلزله نیز به خبرنگار مهر گفت: این زلزله دارای قدرت 5.2 ریشتر بوده است و با مختصات جغرافیایی به عرض شمالی 32.55 و طول شرقی 48.2 ثبت شده است.

رستمی از اعزام تیم هایی برای برآورد خسارات خبر داد و یادآور شد: هنوز گزارشی از خسارات این دو زلزله نسبتا شدید اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون همچنان زمین لرزه های نسبتا خفیف استان خوزستان را درگیر کرده است.

بنابر اعلام مرکز لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پس از زمین لرزه 5.2 ریشتری حسینیه استان خوزستان دو زمینه لرزه 3.6 ریشتری و 3.3 ریشتری با سیر نزولی در ساعات 14 و 9 دقیقه و 14 و 10 دقیقه به وقوع پیوست.