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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

امیر قلعه نویی:

پیروزی برابر الشباب برای ما مهم است/ به راحتی تسلیم نمی شویم

پیروزی برابر الشباب برای ما مهم است/ به راحتی تسلیم نمی شویم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: 3 امتیاز مسابقه با الشباب عربستان در نخستین دیدارمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بسیار مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الشباب عربستان که ظهر امروز و با حضور بیش از 50 خبرنگار و گزارشگر برگزار شد، گفت: دیدار چهارشنبه نخستین مسابقه ما در لیگ قهرمانان سال 2010 آسیاست، به همین دلیل لازم است تا گام اول در این رقابت‌های معتبر را محکم برداریم.

وی افزود: در این دیدار دو هدف را دنبال می کنیم. اول اینکه گلی را از حریف دریافت نکنیم و سپس اینکه بتوانیم الشباب را در خانه خود شکست دهیم. 3 امتیاز این بازی در آغاز حضورمان در این رقابت‌ها بسیار مهم بوده و در ادامه روندمان تاثیرگذار است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه داد: الشباب را به خوبی آنالیز کرده ایم و به نقاط ضعف و قوت این تیم واقف هستیم. اگر دستورات تاکتیکی‌مان به خوبی در زمین اجرا شود، با امتیاز جده را ترک می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم باشگاه الشباب همیشه از مدعیان قهرمانی عربستان است. این تیم از کادر فنی و بازیکنان شایسته‌ای سود می برد و هم اکنون هم در رده دوم جدول رقابت‌های این کشور قرار دارد.

قلعه نویی در پایان گفت: موفق بودن الشباب در لیگ عربستان و داشتن مربی و بازیکنان بزرگ باعث نمی شود تا مقابل آنها تسلیم شویم. امیدوارم با جنگندگی بازیکنانم فردا شب(چهارشنبه شب) ایرانیان را خوشحال کرده و دست پر به کشورمان بازگردیم.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و سپاهان ایران در چارچوب نخستین دیدار از رقابت‌های لیگ قهرمانان ساعت 20:50 چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.

کد مطلب 1039851

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