پیروزی برابر الشباب برای ما مهم است/ به راحتی تسلیم نمی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الشباب عربستان که ظهر امروز و با حضور بیش از 50 خبرنگار و گزارشگر برگزار شد، گفت: دیدار چهارشنبه نخستین مسابقه ما در لیگ قهرمانان سال 2010 آسیاست، به همین دلیل لازم است تا گام اول در این رقابت‌های معتبر را محکم برداریم.

وی افزود: در این دیدار دو هدف را دنبال می کنیم. اول اینکه گلی را از حریف دریافت نکنیم و سپس اینکه بتوانیم الشباب را در خانه خود شکست دهیم. 3 امتیاز این بازی در آغاز حضورمان در این رقابت‌ها بسیار مهم بوده و در ادامه روندمان تاثیرگذار است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه داد: الشباب را به خوبی آنالیز کرده ایم و به نقاط ضعف و قوت این تیم واقف هستیم. اگر دستورات تاکتیکی‌مان به خوبی در زمین اجرا شود، با امتیاز جده را ترک می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم باشگاه الشباب همیشه از مدعیان قهرمانی عربستان است. این تیم از کادر فنی و بازیکنان شایسته‌ای سود می برد و هم اکنون هم در رده دوم جدول رقابت‌های این کشور قرار دارد.

قلعه نویی در پایان گفت: موفق بودن الشباب در لیگ عربستان و داشتن مربی و بازیکنان بزرگ باعث نمی شود تا مقابل آنها تسلیم شویم. امیدوارم با جنگندگی بازیکنانم فردا شب(چهارشنبه شب) ایرانیان را خوشحال کرده و دست پر به کشورمان بازگردیم.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و سپاهان ایران در چارچوب نخستین دیدار از رقابت‌های لیگ قهرمانان ساعت 20:50 چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می شود.