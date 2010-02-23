به گزارش خبرنگار مهر، در شماره جدید این مجله که با مدیر مسئولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم به چاپ میرسد آثار شاعران، مترجمان وهنرمندانی چون گیتا گرکانی، محسن حکیم معانی، سینا دادخواه، محمدرضا پاشایی، ایرج صفشکن، علی شروقی، ثریا داودی حموله، سیفالله صمدیان، محسن راستانی و مریم فخیمی به چاپ رسیدهاست.
اعلم در یادداشت نخست این شماره "آزما" به مناسبت درگذشت بهمن جلالی نوشتهاست: به دستهایش نگاه میکنم پر از خراشهای سرخ خارش. هوا گرفتهاست. آسمان خاکستری است. بغض پیش از باران که نمیترکد. شهر منتظر است، آسمان اما بخیل. یادم نمیآید زمستانی چنین خشک و بیباران.
گفتگو با سینا دادخواه و نقدی بر رمانش "یوسفآباد، خیابان سیو سوم" از دیگر مطالب خواندنی این شماره "آزما" محسوب میشود.
"موج ناب، ابزار تفکر شعر ناب"، "اسب، اسطوره، نماد"، "سمبلگرایی در شعر گل مهتاب نیما" عناوین مقالاتی است که علاوه بر چند شعر و داستان در این نشریه میتوان خواند.
شصت و نهمین شماره "آزما" در 50 صفحه و به قیمت 1000 تومان منتشر شدهاست.
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