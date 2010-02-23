20 هزار اقلام ضدفرهنگی در رباط کریم کشف شد

علیرضا خیرخواهان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ماموران دوایر امنیت اخلاقی و نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی رباط کریم به دنبال دریافت خبری مبنی بر اینکه افرادی با تشکیل شبکه تهیه و توزیع لوحهای فشرده غیرمجاز، مبتذل و مستهجن در یک انباری واقع درسلطان آباد از بخش گلستان فعالیت می ‌کردند، وارد عمل شدند.

وی افزود: در تحقیقات و بررسیهای انجام شده از سوی ماموران پلیس مشخص شد، اعضای این شبکه با استفاده از یک انباری با نصب تابلو و بنر در پوشش واحد صنفی اقدام به تهیه و تکثیر فیلمهای غیرمجاز، مبتذل و مستهجن می ‌کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، از مکان مورد نظر بازدید و بازرسی شد که از آنجا چهار هزار و 600 صفحه سی‌ دی و دو هزار، 150 صفحه دی‌ وی ‌دی حاوی فیلمهای مبتذل، مستهجن و غیرمجاز و شش هزار صفحه سی ‌دی خام، یک دستگاه سیستم رایانه کامل حاوی فیلمهای مستهجن، مبتذل و غیرمجاز، چهار دستگاه پرینتر، پنج دستگاه دابلی (دستگاه تکثیر فیلم) و مقادیری عکسهای مبتذل برای لیبل و برچسب اقلام مکشوفه کشف و ضبط شد.

وی به تمام شهروندان به ویژه به خانواده‌ها توصیه کرد که در صورت اطلاع از وجود عوامل تهیه و توزیع کننده اقلام ضدفرهنگی به ویژه فیلمهای غیرمجاز، مبتذل و مستهجن در محلات خود، مراتب را بلافاصله با شماره تلفن‌های 110 و 2185149 و 2185147 به دایره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی رباط کریم اطلاع دهند.