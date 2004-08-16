شاهرخي: نمي خواستم فدراسيون فوتبال زير سوال برود

همايون شاهرخي سرمربي حال حاضر تيم فوتبال پيكان كه عنوان مدير فني تيم ملي فوتبال كشورمان را نيز دارد درگفتگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: نمي خواستم فدراسيون فوتبال به خاطر دو شغله بودن من زير سوال برود . براي اينكه حاشيه پردازان ، حاشيه درست نكنند از آقاي دادكان خواستم با جدايي من موافقت كنند و ايشان هم پذيرفتند اما گفتند كه من هميشه همكار فدراسيون خواهم بود.

سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران ادامه داد: من نيز خودم را همكار فدراسيون مي دانم و ازهيچ كوششي در راه اعتلاي فوتبال فرو گذار نمي كنم اما درحال حاضر شرايط به گونه اي است كه بايد در تيمي ديگر به فعاليت بپردازم.

لازم به ذكر است كه همايون شاهرخي قبل ازپايان رقابتهاي جام ملتهاي آسيا به عنوان سرمربي تيم فوتبال پيكان براي فصل آينده انتخاب شده بود.