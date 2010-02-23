"عدالت" پیام همه ادیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در محل این سازمان برگزار شد ، مصطفوی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران تنها متعلق به مسلمانان و ایرانیان نیست، افزود: این انقلاب متعلق به همه متدینان و مؤمنان در سراسر عالم است زیرا هدف آن احترام به ایمان و معنویت است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه تلاش ادیان ارج نهادن به انسانهاست، تصریح کرد: دغدغه همه ادیان رسیدن به صلح ، آرامش و دوستی است و در این راه باید ظرفیت پذیرش یکدیگر را بالا برد.

وی با اشاره به اینکه عدالت، کلمه بسیار مناسبی برای تبین ویژگی انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران این افتخار را در جهان دارد که از عدالت دفاع می‌کند و به دنبال تحقق آن است، از ظلم و مظاهر آن تبری می‌جوید و عدالت را مسیر حرکت خود قرار می‌دهد.

وی عقل گرایی و تفکر را خصلت انسانهای آزاده و اندیشمند عنوان کرد و افزود: یکی از پایه‌های انقلاب اسلامی ایران تکیه بر عقل‌گرایی است و این انقلاب هیچ وقت به دنبال تحجر و افراط گرایی نبوده است.

در این نشست دکتر مظفری رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی اظهار داشت : خدا را شاکر هستیم که در جمهوری اسلامی ایران شاهد همزیستی مسالمت امیز پیروان ادیان با یکدیگریم.

وی در ادامه افزود : جمهوری اسلامی ایران را می توان بعنوان الگوی همزیستی به تمام دنیا معرفی کرد. در حالیکه در همسایگی ما شاهد کشتار مسیحیان و و تخریب کلیساها هستیم.حتی شیعیان نیز به دست افراطیون کشته می شوند . ولی خدا را سپاس گذاریم که این افراطی گرایی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ایران امنیت حکمفرمااست.

در ادامه مراسم اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران در سخنانی اظهارداشت : سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را از طرف خود و جامعه ارمنی تبریک عرض می نمایم انقلابی که ما برای بزرگداشت آن جمع شده ایم ، زندگی مردم را متحول کرد .دستاوردهای سی و یک ساله انقلاب اسلامی ایران ، گواه بر اعتقاد مردم بر جمهوری اسلامی ایران است.

وی در خاتمه پس از تشکر از مرکز گفتگوی ادیان اظهار داشت :این مرکز باب گفتگو و تعامل با همه ادیان جهان را بازکرده است و این نشان دهنده وحدت روح بخش ایرانی است که همه به آن شهادت می دهند.

همچنین در ادامه این مراسم آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی اظهارداشت :انبیاء و پیامبران، رهبران حرکت به سوی خدا هستند و بشریت مجری و خلیفه الله است.انسان در رسیدن به سوی فطرتش در اول و آخر به خدا می‌رسد .اگر به خالق نرسد نگران می شود و می پرسد که آن خالق کجاست ؟همه پرسش ها بخاطر رسیدن به خداست وهمه دلها فقط به یاد او آرام میگیرد پس دعا میکنیم که تنها به فرمان او حرکت و توقف کنیم.

در نشست روحانیون و اندیشمندان دینی ایران به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به همت مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد ، گلستانی نژاد مرجع دینی کلیمیان ایران ، موبد سروش پور نماینده کنکاش موبدان زرتشتی، اسقف خوری گیورگیس بنیامین نماینده پاتریارک و سر پرست روحانی کلیسای شرق آشور سخنرانی و پیام تبریک جامعه خود را اعلام نمودند.