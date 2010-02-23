خورشید لرستان محو شد/ آلودگی 14 برابر بالاتر از حد استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه این روزها لرستان با بارش های باران الهی بانشاط و با طراوت شده بود ریزگردهای عربی به این استان سر زدند تا نشاط را از چهره این استان بربایند.

آسمان لرستان که در هفته های اخیر رنگ بهاری به خود گرفته بود اکنون در هاله ای از غبار پنهان شده تا خورشید در این غبار شدید محو شود.

خسارت 90 میلیارد ریالی ریزگردها به لرستان

لرستان در سال جاری با بیش از 100 روز آلوده مواجه بود تا غبار علاوه بر خسارت به محیط زیست انسانی و طبیعی، جنگل ها، منابع طبیعی و منابع آبی حامل بیش از 90 میلیارد ریال خسارات به بخش های مختلف این استان به ویژه زنبورداران باشد.

پیش از این مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه با اشاره به ابعاد خسارات وارد شده بر اثر پدیده گرد و غبار در این استان، یادآور شد: بیشترین میزان خسارت وارد شده مربوط به زنبورداران لرستانی با بیش از هشت میلیارد و 520 میلیون تومان بوده است.

علی رحیم کاکاوند با تاکید بر اینکه باغات، مزارع، صیفی جات و منابع آبی استان در رده های بعدی بیشترین خسارت در زمینه ریزگردهای عربی قرار دارند، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و فرودگاه نیز هر کدام به ترتیب بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال و 500 میلیون ریال بر اثر وقوع پدیده گرد و غبار خسارت دیده اند.

به هر حال علاوه بر خسارات به بخش های مختلف لرستان گرد و غبار تاثیرات منفی نیز بر روی جنگل ها، مراتع، منابع آب، جانوارن و ... در این استان داشته است که این امر ضرورت چاره اندیشی هر چه سریعتر مسئولان را روشن می سازد.

آلودگی هوای لرستان 14.53 برابر است/پلدختر آلوده ترین شهرستان

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در حال حاضر متوسط میزان گرد و غبار در لرستان برابر دو هزار و 180 میکروگرم می باشد.

علی رحیم کاکاوند ادامه داد: با این اوصاف هم اکنون آلودگی هوا در این استان بیش از 14.53 برابر حد استاندارد است.

وی آلوده ترین شهرستان استان را پلدختر در جوار استان خوزستان عنوان کرد و یادآور شد: آلودگی هوا هم اکنون در مرکز استان لرستان یعنی شهرستان خرم آباد بالغ بر 6.7 برابر حد استاندارد است.

آلودگی هوای لرستان در وضعیت سمی و خطرناک

مدیر کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: هم اکنون با توجه به شدت آلودگی، هوای لرستان در وضعیت "سمی و خطرناک" قرار دارد.

کاکاوند خاطر نشان کرد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی این وضعیت غبار و آلودگی هوا حداقل تا ظهر فردا ادامه خواهد داشت.

وی همچنین این موج آلودگی را شدیدترین موج بعد از تیرماه سالجاری ارزیابی کرد و گفت: هم استانی ها در صورت عدم ضرورت از خروج از منزل خودداری کنند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه به دلیل ریز بودن قطر این ریزگردها احتمال ورود به سیستم خونرسانی افراد وجود دارد، یادآور شد: حدالامکان از خروج کودکان و سالمندان از منزل و قرار گرفتن در معرض آلودگی باید جلوگیری شود.

ریزگردهای عربی و میهمانی یکساله در استان لرستان

به گزارش مهر، اولین بار به طور جدی در اسفندماه سال گذشته لرستان درگیر ریزگردهای عربی شد که خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به آلودگی بالای 10 برابر این استان بر ضرورت چاره اندیشی نهاد های بین المللی در این زمینه تاکید کرد.

به هر حال با توجه به اینکه 80 درصد گرد و غبارها و آلودگیهای ناشی از این ریزگردهای عربی منشا خارجی دارد و وقوع به وضعیت صحراهای واقع در شرق مدیترانه تا کشور ایران از جمله صحراهای بین النهرین در عراق، صحراهای عربستان و غرب سوریه باز می گردد شاید یکی از راه حل هایی که به نظر می رسید چاره اندیشی نهادهای بین المللی و پیگیری مقامات ایرانی در این زمینه بود.

پس از این حادثه در کمتر از چند هفته بعد بازهم آسمان لرستان میزبان دومین موج شدید آلودگی هوا بود تا بازهم بر ضرورت چاره اندیشی مسئولان تاکید شود.

در آخرین روزهای سال 87 لرستان درگیر آلودگی 5.5 برابر استانداردی بود که بیش از سه روز میهمانی خود را در لرستان تثبیت کرد تا بازهم خبرگزاری مهر در گزارشی با انتشار تقاضاهای مردمی برای رفع این مشکل خواستار توجه جدی مسئولان به این مهم شود.

گرد و غبار و چالش زیست محیطی در لرستان

یکی از شهروندان خرم آبادی در آخرین روزهای اسفند سال 87 در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: علیرغم اینکه امروز سومین روز است که لرستان در هاله ای از گرد و غبار قرار دارد ولی هیچ کدام از مسئولان در این رابطه اقدام و اظهار نظری نکرده اند.

وی که به زحمت در میان بادهای غبارآلود خرم آباد با ما سخن می گفت ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری نمایندگان استان در مجلس، افزود: علی رغم اینکه لرستان نیز به مانند دیگر استان ها درگیر آلودگی های شدید ناشی از گرد و غبار است ولی هیچ گونه توجهی در این رابطه به وضعیت این استان نمی شود.

زمان سپری شد تا امیدواری برای حل این موضوع در سال جدید باقی باشد ولی در کمتر از یک ماه بعد بازهم غبار به سراغ لرستان آمد تا دیگر ریزگردهای عربی که شاید در دفعات قبلی مهمان ناخوانده بودند حال دیگر برای هیچ کسی حضورشان عجیب نباشد.

خبرگزاری مهر بازهم در گزارشی با اشاره به آلودگی 7 برابری هوای لرستان از وقوع یک چالش زیست محیطی خبر داد تا بازهم گوش مسئولان بدهکار این موضوع نباشد.

به هر حال از ابتدای سالجاری تاکنون لرستان شاهد بیش از چندین موج غبار بوده است تا مردم این استان از 100 روز آلوده رنج ببرند و این در حالی است که هنوز چاره ای جدی در این زمینه اندیشیده نشده است.

با توجه به این اینکه منشا این گرد و غبارها در کشورهای همسایه ایران است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران از ۱۵ سال پیش به عضویت کنوانسیون جهانی مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل متحد درآمده است و مطابق مفاد این کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی حد و مرز ندارد و تمامی کشورها در تعاملی منسجم و هماهنگ باید به مبارزه با بیابان زایی و توفان های شن بپردازند، ورود نهادهای بین المللی برای حل این مشکل ضروری است و شایسته است مقامات مسئول به کمک دیگر اعضا پیش از آن که میزان خسارات زیاد شود، برای مقابله با آن چاره اندیشی کنند.