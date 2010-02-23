هواداران الاهلی نگران نتیجه بازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عادل ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: در شهرما همه نگران نتیجه بازی مقابل مس هستند ما از تماشاگران شما نمی ترسم چون همه بازی تماشاگران نیستند

وی در خصوص وضعیت نامطلوب نتیجه های این تیم در لیگ سال جاری امارات افزود: ما سال گذشته قهرمان امارات شدیم اما پرونده پارسال را بستیم و سال جدید را با بازیهای جدید دنبال می کنیم هرچند در ابتدای لیگ نتایج مطلوبی نگرفتیم اما با آمدن مربی جدید و تفکرات خوب وی بهتر کار می کنیم.

وی افزود: ماعقیده داریم باید بهتر کار کنیم و برای برد به کرمان آمده ایم و هیچ تاثیری هم هوارداران کرمانی بر ما نخواهند داشت شاید برخی بازیکنان کم تجربه ما ممکن است تحت تاثیر جو قرار بگیرند اما بازیکنان باتجربه ما در جو قرار نگرفته و با این موضوع مشکلی نداریم

عادل گفت: مردم شهر ما منتظر نتیجه خوب از بازی ما در کرمان هستند.

