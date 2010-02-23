نحوه حمایت از 80 هزار واحد صنعتی و معدنی با اجرای طرح تحول

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین امروز در جمع خبرنگاران با تشریح برخی از ویژگی های اجرای این طرح در توسعه کشور افزود: با اجرای این طرح منابع انرژی برای بخش صنعت ومعدن آزاد خواهد شد.

وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده از 80 هزار واحد صنعتی تنها 16 هزار واحد بالای ده نفرآن انرژی بر هستند . فاطمی امین اظهارداشت: از این تعداد هزار واحد اول آن 58 درصد برق و سوخت و 5 هزار واحدی بعدی 26 و 52 درصد به ترتیب برق و سوخت و دو هزار تای بعدی 16 و 10 درصد برق و سوخت صنایع کشور را مصرف می کنند.

رئیس ستاد تحول اقتصادی صنایع و معادن تصریح کرد: هم اکنون یک هشتم گازمصرفی کشوردر صنعت سیمان و یک چهارم برق نیزدر صنعت فولاد مصرف می شود.

فاطمی امین اظهارداشت: به همین منظور چندین برنامه در ستاد تحول اقتصادی وزارت صنایع و برای اجرای مدیریت و هدایت بنگاههای صنعتی در نظر گرفته شد. وی گفت : در کوتاه مدت چهار برنامه و در میان مدت 5 برنامه با هماهنگی صنوف و تشکلهای مختلف بخش صنعت و معدن طراحی شد.

رئیس ستاد تحول اقتصادی صنایع و معادن افزود: برنامه های ارائه شده این ستاد و منابع مورد نیاز در کارگروه ستاد تحول مورد توجه و تایید رئیس جمهور قرار گرفت.

سید رضا فاطمی امین گفت: پیش بینی می شود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تنها دو رشته صنعتی لامپهای رشته ای و کوره های آجری پزی به خاطر ساختار انرژی بر آنها تغییر خط تولید خواهند داد و یا طرحهای جایگزین برای این رشته های در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس ستاد تحول اقتصادی صنایع و معادن تصریح کرد: حداکثر تا بیست روز آینده برنامه های پیشنهادی برای حمایت از این دو گروه نیز با حضور صنوف مرتبط تهیه و ارائه خواهد شد.

فاطمی امین در باره نحوه وچگونگی حمایت از این واحدها افزود: این حمایتها به صورت ارائه تسهیلات به صورت تامین نقدینگی واحد های صنعتی در قالب وام های فوری و بلاعوض ، پرداخت جوائز صادارتی و اعمال سیاستهای تعرفه ای و.. خواهد بود.

وی گفت: برای هر گروه و تشکل صنعتی یک برنامه حمایتی و هدایتی در ستاد تحول اقتصادی در نظر گرفته شده است. رئیس ستاد تحول اقتصادی وزارت صنایع و معادن از واحدهای صنعتی خواست با مراجعه به سایت این ستاد به آدرس www.stsm.irضمن آگاهی از برنامه های ونوع حمایتهای اعلامی در صورتی که واحد آنها مورد بررسی قرار نگرفت؛ از طریق صنف و یا تشکل مربوطه نسبت به ارائه اطلاعات به این ستاد اقدام تا برای حمایت از آنان برنامه ریزی شود.

فاطمی امین افزود: در ستاد تحول برای حمایت از مصرف خانوار نیز برنامه ریزی شده است. وی خاطرنشان کرد: به این منظور ضمن بررسی و مطالعه تطبیقی سایر کشورها صاحب تجربه در این زمینه، سقف و نحوه وروند افزایش احتمالی این قیمتها بررسی و تدابیر لازم اندیشیده شد.

وی تصریح کرد: در این ستاد برنامه هایی برای جلوگیری از انتقال تورمهای احتمالی از بخش صنعت به خانوار در نظر گرفته شد. این مسئول در پایان تاکید کرد: افزایش هزینه و قیمت انرژی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، دغدغه ای را در واحدهای صنعتی اعمال خواهد کرد که منجر به افزایش بهره وری خواهد شد.