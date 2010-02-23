وزیر صنایع بر توسعه صنایع تبدیلی در خراسان جنوبی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان ظهر سه شنبه در جمع مردم شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی افزود: این استان به دلیل برخورداری از خاک حاصلخیز و ظرفیت بالای کشاورزی می تواند به یکی از موفق ترین مناطق کشور در خصوص صنایع کشاورزی تبدیل شود.

وی به عزم مسئولان و سرمایه گذاران برای رسیدن به این مهم اشاره کرد وگفت: تحقق این امر در گرو تدوین سیاستگذاری های مناسب و حضور مردم وسرمایه گذاران برای رونق این منطقه است.

وزیر صنایع ومعادن تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار در صنعت باید به دنبال پیشرفت وتوسعه صنعتی در شهرستان ها واستان ها باشیم تا از این طریق بتوانیم صنعت را در سطح کشور گسترش دهیم.

محرابیان همچنین با اشاره به ظرفیت و توانمندی بالای این استان در بخش معدن تاکید کرد: این استان با داشتن ذخایر غنی مس، نقره و... یکی از استان های توانمند به شمار می رود و با شناسایی دقیق این امکانات می توان به بهره برداری مناسب از ذخائر طبیعی دست یافت.

وزیر صنایع ومعادن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه ها، از آنها به نام اتفاق بزرگ اقتصادی کشور نام برد و گفت: با هدفمند کردن یارانه ها می توان به توزیع مناسب عدالت در خصوص میزان مصرف وپرداخت دست پیدا کرد.

محرابیان درادامه به تاثیر اجرای این طرح بر روی صنایع انرژی بر اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر یارانه ای که به صنایع انرژی بر تعلق می گیرد حدود 100هزار میلیارد تومان است، این درحالی است که این رقم بیش از دو برابر یارانه ای است که به مصرف تعلق پیدا می کند.

وزیر صنایع ومعادن، در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به خراسان جنوبی، بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بشرویه شرکت کرد.

در این نشست که با حضور مسئولان این شهر برگزار شد، ضمن بررسی مسائل ومشکلات این شهرستان، راهکارهای رفع موانع وتوسعه این شهر را بررسی کرد. وزیر صنایع ومعادن همچنین ضمن دیدار با مردم شهرستان بشرویه، از نزدیک در جریان مشکلات و خواسته های آنها قرار خواهد گرفت.