مددجویان بهزیستی بن کالای خود را دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، از یکم اسفند ماه جاری بن خرید غیر نقدی کالا ویژه مددجویان بهزیستی استان مرکزی در دفاتر این سازمان در 11 شهر استان در حال توزیع است که مددجویان واجد شرایط باید هر چه سریعتر نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

در سال جاری بر اساس ابلاغ اعتباری صورت گرفته، 34 هزار قطعه بن در اختیار استان مرکزی قرار گرفته است که ارزش هر قطعه بن در نظر گرفته شده نیز 40 هزار تومان پیش بینی شده است.

تا پایان سال جاری در دو مرحله 14 روزه مددجویان بهزیستی می توانند نسبت به دریافت این بن ها اقدام کنند و در مرحله سوم نیز در سال آینده به انجام خواهد رسید.

دارندگان این بن ها می توانند با ارائه آن به فروشگاههای اتکا، رفاه و فرهنگیان نسبت به دریافت کالای مورد نیاز خود از طریق این فروشگاهها اقدام کنند.

مددجویان تا تاریخ 31 خردادماه سال آینده می توانند با ارائه بنهای خود به مراکز اعلام شده نسبت به دریافت کالا اقدام کنند.