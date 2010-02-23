ارسال 158مقاله به همایش ملی امنیت و سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شمسی محمدنژاد بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از مجموع مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش،9مقاله به صورت پوستر و 25 مقاله به صورت شفاهی در پانال های تخصصی ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد:پنج مقاله برگزیده نیز در قالب پنج میزگرد تخصصی ارائه و از صاحبان این آثار تجلیل خواهد شد.
سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی یادآور شد: همایش ملی امنیت و سرمایه گذاری با حضور مسئولان ارشد ناجا و مقامات محلی فردا، چهارشنبه در تالار تروشیمی تبریز گشایش خواهد یافت.
محمدنژاد درباره محورهای این همایش نیز گفت:نقش امنیت پایدار در سرمایهگذاری، نقش امنیت و سرمایهگذاری در توسعه منطقه آزاد ارس و فضای کسب و کار و امنیت سرمایهگذاری از مهم ترین محورهای همایش مزبور است.
وی اضافه کرد: نقش سرمایهگذاری در امنیت ملی، رابطه متقابل فرهنگ و سرمایهگذاری و چالشهای امنیتی برنامههای توسعه از دیگر محورهای همایش ملی امنیت و سرمایهگذاری است.
همایش سراسری امنیت و سرمایه گذاری، فردا چهارشنبه با حضور پژوهشگران و تعدادی از مسئولان ملی و محلی در تالار پتروشیمی تبریز گشایش می یابد.
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