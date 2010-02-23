برنامه مسابقات اعلام شد/ لغو دو دیدار در صورت ادامه تعلیق

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه‌های "الف" و "ب" را به شرح زیر اعلام کرد:

گروه الف:

چهارشنبه 12/12/88

* کاوه تهران - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه برق میدان شهدا تهران

پنجشنبه 13/12/88

* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* ایرانجوان بوشهر - شموشک نوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* نفت آبادان - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خوزستان

* شهرداری تبریز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* سپاهان نوین اصفهان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* پیام مشهد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم پیام مشهد توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 32 امتیاز

2- تربیت یزد 24 امتیاز - تفاضل گل 6+

3- صنعت نفت آبادان 24 امتیاز - تفاضل گل 5+

4- اتکا گلستان 23 امتیاز

5- پیام مشهد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)

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13- داماش لرستان 9 امتیاز

14- شاهین اهواز 6 امتیاز (سه بازی کمتر)

گروه ب:

جمعه 14/12/88

* آلومینیوم هرمزگان - شن‌سا اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* پتروشیمی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* فولاد نوین اهواز - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* مهرکام پارس تهران - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر

* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم شیرین فراز کرمانشاه توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 27 امتیاز

2- برق شیراز 23 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز

4- مس رفسنجان 21 امتیاز(تفاضل گل 3+)

5- داماش گیلان 21 امتیاز(تفاضل گل 2+)

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13- گل گهر سیرجان 13 امتیاز

14- کوثر لرستان 11 امتیاز