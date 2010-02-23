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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

هفته پانزدهم لیگ دسته اول/

برنامه مسابقات اعلام شد/ لغو دو دیدار در صورت ادامه تعلیق

برنامه مسابقات اعلام شد/ لغو دو دیدار در صورت ادامه تعلیق

برنامه هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه‌های دوگانه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه‌های "الف" و "ب" را به شرح زیر اعلام کرد:

گروه الف:
چهارشنبه 12/12/88
* کاوه تهران - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه برق میدان شهدا تهران

پنجشنبه 13/12/88
* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان
* ایرانجوان بوشهر - شموشک نوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* نفت آبادان - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خوزستان
* شهرداری تبریز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* سپاهان نوین اصفهان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* پیام مشهد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم پیام مشهد توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)

جدول رده بندی گروه الف:
1- شهرداری تبریز 32 امتیاز
2- تربیت یزد 24 امتیاز - تفاضل گل 6+
3- صنعت نفت آبادان 24 امتیاز - تفاضل گل 5+
4- اتکا گلستان 23 امتیاز
5- پیام مشهد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)
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13- داماش لرستان 9 امتیاز
14- شاهین اهواز 6 امتیاز (سه بازی کمتر)

گروه ب:
جمعه 14/12/88
* آلومینیوم هرمزگان - شن‌سا اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* پتروشیمی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* فولاد نوین اهواز - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* مهرکام پارس تهران - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم شیرین فراز کرمانشاه توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)

جدول رده بندی گروه ب:
1- نفت تهران 27 امتیاز
2- برق شیراز 23 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز
4- مس رفسنجان 21 امتیاز(تفاضل گل 3+)
5- داماش گیلان 21 امتیاز(تفاضل گل 2+)
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13- گل گهر سیرجان 13 امتیاز
14- کوثر لرستان 11 امتیاز

کد مطلب 1039896

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