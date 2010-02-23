برنامه مسابقات اعلام شد/ لغو دو دیدار در صورت ادامه تعلیق

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور در گروههای "الف" و "ب" را به شرح زیر اعلام کرد:
گروه الف:
چهارشنبه 12/12/88
* کاوه تهران - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه برق میدان شهدا تهران
پنجشنبه 13/12/88
* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان
* ایرانجوان بوشهر - شموشک نوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* نفت آبادان - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خوزستان
* شهرداری تبریز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* سپاهان نوین اصفهان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* پیام مشهد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم پیام مشهد توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)
جدول رده بندی گروه الف:
1- شهرداری تبریز 32 امتیاز
2- تربیت یزد 24 امتیاز - تفاضل گل 6+
3- صنعت نفت آبادان 24 امتیاز - تفاضل گل 5+
4- اتکا گلستان 23 امتیاز
5- پیام مشهد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)
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13- داماش لرستان 9 امتیاز
14- شاهین اهواز 6 امتیاز (سه بازی کمتر)
گروه ب:
جمعه 14/12/88
* آلومینیوم هرمزگان - شنسا اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* پتروشیمی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* فولاد نوین اهواز - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* مهرکام پارس تهران - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم شیرین فراز کرمانشاه توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)
جدول رده بندی گروه ب:
1- نفت تهران 27 امتیاز
2- برق شیراز 23 امتیاز(یک بازی کمتر)
3- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز
4- مس رفسنجان 21 امتیاز(تفاضل گل 3+)
5- داماش گیلان 21 امتیاز(تفاضل گل 2+)
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13- گل گهر سیرجان 13 امتیاز
14- کوثر لرستان 11 امتیاز
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