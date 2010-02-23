تخفیف 30 درصدی سازمان میادین به عرضه کنندگان محصولات ارگانیک

به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه روز سه شنبه شورای شهر ، طرح ساماندهی و ارتقای کیفیت محصولات قابل عرضه از طریق سازمان میادین میوه و تره بار به تصویب رسید.

بر اساس این طرح شهرداری تهران موظف است از طریق این سازمان نسبت به بررسی و کنترل کیفیت محصولات طبق استانداردهای ملی و بر اساس استانداردهای " codex" و از جهت بقایای سموم کشاورزی ، فلزات سنگین و نیترات ها در کلیه محصولات کشاورزی و بقایای توکسین ها ، هورمون ها و آنتی بیوتیک ها در کلیه فرآورده های پروتئینی و لبنی عرضه شده با همکاری کمیته راهبردی متشکل از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ، سازمان بازرگانی استان تهران و غیره اقدام کند.

همچنین بر اساس این طرح، سازمان میادین موظف است با همکاری کمیته راهبردی با استفاده از آزمایشگاههای کنترل کیفیت ، سلامت محصولات را از جهت بقایای سموم کشاورزی ، فلزات سنگین و غیره بررسی کرده و رد صورت عدم تایید سلامت محصولات نسبت به عدم عرضه آن ها از سوی مراجع ذیربط تمهیدات لازم را اتخاذ کند، بخش دیگری از این طرح سازمان میادین میوه و تره بار را ملزم به تعیین نرخ فروش ویژه برای محصولات ارگانیک کرده است.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار نیز در جریان بررسی این طرح گفت: ایجاد انگیزه تشویقی برای عرضه میوه ارگانیک، عامل بسیار مهمی در تولید این محصولات خواهد بود.

حسین صفایی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم حمایت از تولیدکنندگان میوه ارگانیک ، تمایل کمی برای تولید این نوع محصولات وجود دارد.

خسرو دانشجو نیز بیان داشت: با توجه به اینکه تولید محصولات کشاورزی ارگانیک، گرانتر از دیگر محصولات تمام می شود ، باید مانند دیگر کشورها نرخ ویژه و بالاتری باید برای این محصولات در سازمان میادین در نظر گرفت.