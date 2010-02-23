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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۵۵

شورای شهر تصویب کرد:

تخفیف 30 درصدی سازمان میادین به عرضه کنندگان محصولات ارگانیک

تخفیف 30 درصدی سازمان میادین به عرضه کنندگان محصولات ارگانیک

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران عرضه کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک( بدون کود و سموم شیمیایی) که تنها محصول ارگانیک عرضه کنند از 30 درصد معافیت پرداخت اجاره بها برای غرفه در بازارهای سازمان میادین میوه و تره بار بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه روز سه شنبه شورای شهر ، طرح ساماندهی و ارتقای کیفیت محصولات قابل عرضه از طریق سازمان میادین میوه و تره بار به تصویب رسید.

بر اساس این طرح شهرداری تهران موظف است از طریق این سازمان نسبت به بررسی و کنترل کیفیت محصولات طبق استانداردهای ملی و بر اساس استانداردهای " codex"  و از جهت بقایای  سموم کشاورزی ، فلزات سنگین و نیترات ها در کلیه محصولات کشاورزی و بقایای توکسین ها ، هورمون ها و آنتی بیوتیک ها در کلیه فرآورده های پروتئینی و لبنی عرضه شده با همکاری کمیته راهبردی متشکل از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و ایران و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران ، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ، سازمان بازرگانی استان تهران و غیره اقدام کند.

همچنین بر اساس این طرح، سازمان میادین موظف است با همکاری کمیته راهبردی با استفاده از آزمایشگاههای کنترل کیفیت ، سلامت محصولات را از جهت بقایای سموم کشاورزی ، فلزات سنگین و غیره بررسی کرده و رد صورت عدم تایید سلامت محصولات نسبت به عدم عرضه آن ها از سوی مراجع ذیربط تمهیدات لازم را اتخاذ کند، بخش دیگری از این طرح سازمان میادین میوه و تره بار را ملزم به تعیین نرخ فروش ویژه برای محصولات ارگانیک کرده است.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار نیز در جریان بررسی این طرح گفت: ایجاد انگیزه تشویقی برای عرضه میوه ارگانیک، عامل بسیار مهمی در تولید این محصولات خواهد بود.

حسین صفایی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم حمایت از تولیدکنندگان میوه ارگانیک ، تمایل کمی برای تولید این نوع محصولات وجود دارد.

خسرو دانشجو نیز بیان داشت: با توجه به اینکه تولید محصولات کشاورزی ارگانیک، گرانتر از دیگر محصولات تمام می شود ، باید مانند دیگر کشورها نرخ ویژه و بالاتری باید برای این محصولات در سازمان میادین در نظر گرفت.

کد مطلب 1039897

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