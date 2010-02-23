152 شرکت بر روند اجرای فعالیتهای کشاورزی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، علی عبدالله زاده بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه های کشاورزی شهرستان چالدران افزود: هم اکنون یکهزار و 700 نفر از دانش آموختگان دانشگاهی در رشته های گیاه پزشکی و کشاورزی در قالب 152 شرکت خدمات فنی مشاوره ای بر فعالیتهای کشاورزی نظارت می کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای بخش کشاورزی در آذربایجان غربی با تشکیل نظام صنفی این بخش ساماندهی می شود، بیان داشت: طرح ساماندهی نظام صنفی کشاورزی در هر شهرستان با هدف قانونمند ساختن فعالیتهای کشاورزان، هویت بخشیدن به مشاغل آنان و شناسنامه دار کردن فعالان عرصه کشاورزی اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: اعضای هیئت مدیره این نظام صنفی باید در راستای حل مسائل و مشکلات مربوط به بخش کشاورزی و خرید و فروش محصولات تولیدی تصمیم گیری کنند.

عبدالله زاده با اعلام اینکه هم اکنون اعضای هیئت مدیره این تشکل با برگزاری انتخابات مجمع در سطح شهرستانهای استان مشخص شده است، خاطرنشان کرد: فعالیت این تشکلها با صدور پروانه از سال آینده آغاز خواهد شد.