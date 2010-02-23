12 میلیارد ریال برای فعالیتهای فرهنگی مددجویان کمیته امداد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی حسین زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش این نهاد در ساری افزود: هم اکنون 13 هزار و 700 دانش آموز و سه هزار دانشجوی این نهاد در مدارس و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی استان و کشور تحصیل می کنند.

وی همچنین با اشاره به تاسیس کانون جوانان پیرو ولایت در استان خاطرنشان کرد: تقویت بنیه دینی، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و آگاهی سطح معلومات علمی در بین دانش آموزان از اهداف تشکیل این کانون بوده است.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران همچنین از برگزاری آزمون تقویت دینی اعتقادی با حضور هزار و 500 دانش آموز دختر و پسر این نهاد توسط کانون جوانان پیرو ولایت خبر داد و بیان کرد: این آزمونها با همکاری موسسه اندیشه ولایت در شهرهای مختلف غرب تا شرق مازندران برگزار شد.

حسن زاده بیان داشت: دانش آموزان 13 تا 18 سال در این آزمون شرکت کرده و به پذیرفته شدگان هدایایی نفیسی اهدا می شود.