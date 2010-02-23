دانش آموزان قزوینی با مسائل حقوقی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، با همکاری شورای حل اختلاف قزوین و طی یک دوره آموزشی با عنوان آشنایی با قانون اساسی و جرائم اینترنتی و مزاحمتهای تلفنی جمعی از دانش آموزان پسر دبیرستانهای قزوین با مسائل حقوقی آشنا شدند.

فریدون پروینیان در حاشیه برگزاری این دوره در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: دوره آموزشی یاد شده در ادامه کارگاه آموزشی حقوق برگزار شده در سال گذشته است که در نظر داریم این آموزشها به صورت گسترده و مستمر با همکاری آموزش و پرورش استان در شهر قزوین برگزار شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: حقوق از جمله علومی است که با زندگی رزومره افراد ارتباط تنگاتنگی دارد وبا داشتن اطلاعات محدودی از آن می توان از وقوع بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرد.

وی افزود: با توجه به آسیبهای اجتماعی که در جامعه وجود دارد و معمولا گروه سنی جوانان را هم تهدید می کند شورای حل اختلاف بر آن شد تا در راستای فرهنگ سازی و آشنا ساختن دانش اموزان با این آسیبها این دوره ها را برگزار کند.

رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین تصریح کرد: تعداد 80 نفر از دانش آموزان با استقبال از برگزاری این دوره ها با انواع جرائم اینترنتی و قوانین مربوط به آن آشنا شدند.

در سال گذشته هم دو دوره آموزشی در خصوص آشنایی با حقوق شهروندی و مسائل خانوادگی ویژه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای استان برگزار شد و 200 تن از دانش آموزان در این دوره ها شرکت کردند.