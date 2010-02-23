تنکابن قهرمان مسابقات ووشو مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، در پایان چهارمین دوره این مسابقات که در سالن ورزشی امام رضا تنکابن برگزار شد، تیمهای نان چوان ووشوی "ب" تنکابن و شرکت کترا چالوس به ترتیب دوم و سوم این رقابتها شدند.

این مسابقات با حضور 90 ووشوکار در قالب هفت تیم در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان از شهرستان های نور، محمودآباد، چالوس و دو تیم الف و ب از تنکابن با هم رقابت کردند.

در رده سنی جوانان، جلال معصومی، عارف الهی، علیرضا رستمیان، ماهان طالشی، کامران حسینی، پیمان موزونی و محسن پورهادی حایز رتبه های برتر شدند.

در رده سنی بزرگسالان، حبیب علیزاده، محب الهی، محمد شیروانی، مجید شاپوری، میلاد رجبعلی زاده ، سعید معین سیدی، حمزه کریمی به عنوان نفرات اول اوزان مختلف این رشته ورزشی معرفی شدند.

در مازندران بیش از سه هزار ورزشکار در رشته رزمی ووشو فعالیت دارند.