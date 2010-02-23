برگزاری نخستین جشنواره بازار و مطبوعات در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی عصر سه شنبه در برنامه عصر رسانه با خبرنگاران افزود: برگزاری نخستین جشنواره بازار و رسانه ها، در آستانه ثبت جهانی بازار تاریخی تبریز در فهرست سازمان یونسکو خبر داد.

به گفته محمدی مقدمات برگزاری این جشنواره فراهم گردیده و فراخوان آثار تا پایان اسفند ماه برای اطلاع رسانی بین اهالی رسانه آماده می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: علاوه بر ایجاد فضای مناسب رسانه ای به منظور آشنایی عمومی با بازار تبریز در آستانه جهانی شدن، جمع بندی کامل آنچه از بازار تبریز نوشته شده و تصویر در آمده دیگر هدف این جشنواره است.

محمدی در ضمن تقدیر از همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه با مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها و تلاش برای معرفی شایسته استان و نقد و بررسی عملکردها در سال آینده نیز بیش از پیش ادامه یابد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ضمن اشاره به اهمیت گردهمایی های روزنامه نگاران برای تبادل افکار و بیان مسائل مورد اهمیت، از اینکه مسائل فرهنگی و تاریخی همواره در دستور کار و توجه روزنامه نگاران قرار داشته تقدیر کرد.

وی با اشاره به درپیش بودن ایام نوروز از اصلاح نقشه های شهری تبریز خبر داد و اظهار داشت: نقشه های شهری سال 89 تبریز طوری طراحی شده که برای تمام اقشار مردم گردشگران قابل درک باشد.

محمدی افزود: اکنون گردشگری جای خود را به خوبی در سطح استان باز کرده و با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی این بحث شرایط جذب و راهنمایی گردشگران بهبود یافته است.

وی در رابطه با توریسم درمانی و جذب گردشگر در این زمینه گفت: اقدام به ایجاد تورهای درمانی در سطح استان کرده ایم و به زودی نمایندگی این تورها در نقاط مرزی نیز فعال خواهد شد.

محمدی در رابطه با ثبت جهانی بازار تبریز نیز گفت: به رغم شیطنت احتمالی برخی کشورها بازار تبریز به علت پتانسیل مناسب شانس بالایی برای ثبت جهانی دارد.

وی با اشاره به آتش سوزی اخیر بازار افزود: سوختن بخشی از بازار هیچ گونه تاثیری در ثبت جهانی آن نداشته و ترمیم بخش های سوخته رو به اتمام است.

محمدی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر مرمت خانه های قدیمی تبریز گفت: تمامی خانه های قدیمی شهر در اختیار و تملک سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان نیست.

وی اضافه کرد: اما در مورد املاک ثبتی، سازمان میراث فرهنگی بدون دخالت در تملک آن باید مرمت آن را به عهده گرفته و پس از ترمیم در اختیار مالک اصلی قرار دهد.