باید تلاشها برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری القدس العربی، "کین گانگ" امروز (سه شنبه) با اشاره به موضوع هسته ای ایران، اظهار داشت: طرف های ذیربط در این مسئله باید بر تلاش های دیپلماتیک خود برای حل این مسئله بیافزایند.

وی تاکید کرد: امیدوارم تمام طرف ها در این مسئله نرمش به خرج داده و برای رسیدن به راه حل جامع در مسئله هسته ای ایران از راه های دیپلماتیک تلاش کنند.

مقامات ایرانی اخیرا از تداوم تلاش ها در زمینه افزایش توان تولید اورانیوم غنی شده خبر دادند، این در حالیست که برخی از کشورهای غربی در نظر دارند با تداوم مسیر شکست خورده گذشته، علیه تهران تحریم های جدیدی را اعمال کنند.

البته تلاش ها برای تحریم ایران با همراه نشدن چین با غرب به بن بست رسیده است.