  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

"جایگاه کندی در فلسفه‌ اسلامی" بررسی می‌‌شود

"جایگاه کندی در فلسفه‌ اسلامی" بررسی می‌‌شود

جایگاه کندی در فلسفه‌ اسلامی در نشستی با سخنرانی دکتر سید محمود یوسف‌ثانی ـ مترجم مجموعه رسائل فلسفی کندی ـ در مرکز فرهنگی شهر کتاب بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابویوسف یعقوب‌ بن اسحاق کندی را به عنوان یکی از پیشگامان فلسفه اسلامی و نخستین فیلسوف مسلمان می‌شناسند. آثار کندی بیش‌تر در قالب رسائلی در رشته‌های گوناگون از جمله فلسفه، منطق، موسیقی و حساب گرد آمده و مجموعاً مشتمل بر ۲۹ رساله است.

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه یازدهم اسفند ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی جایگاه کندی در فلسفه‌ی اسلامی اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر سیدمحمود یوسف‌ثانی ـ مترجم مجموعه رسائل فلسفی کندی ـ در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. 
 

کد مطلب 1039911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها