به گزارش خبرگزاری مهر، ابویوسف یعقوب‌ بن اسحاق کندی را به عنوان یکی از پیشگامان فلسفه اسلامی و نخستین فیلسوف مسلمان می‌شناسند. آثار کندی بیش‌تر در قالب رسائلی در رشته‌های گوناگون از جمله فلسفه، منطق، موسیقی و حساب گرد آمده و مجموعاً مشتمل بر ۲۹ رساله است.

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه یازدهم اسفند ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی جایگاه کندی در فلسفه‌ی اسلامی اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر سیدمحمود یوسف‌ثانی ـ مترجم مجموعه رسائل فلسفی کندی ـ در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

