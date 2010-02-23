موفقیت بزرگ دستگیری ریگی/ حذف بسترفعالیت تروریستها با توسعه شرق

حسین علایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی ریگی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)، اظهارداشت: دستگیری عبدالمالک ریگی که عامل اصلی بسیاری از ناامنی ها، ترورها وشرارتها در منطقه سیستان و بلوچستان بود موفقیتی بزرگ برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین برای امنیت منطقه تلقی می شود.

وی در ادامه وجود امنیت را در منطقه خاورمیانه و بخصوص برای کشورهای عراق، افغانستان وپاکستان از جمله مسائل مهم به شمار آورد و افزود: قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا وناتو که در منطقه درگیر مسائل تروریستی هستند بطوریکه حضور این گروهکهای تروریستی در منطقه نیز وابسته به آنان است.

فرمانده اسبق ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیری سرکرده گروهک تروریستی ریگی را توسط نیروهای امنیتی کشورموفقیتی بزرگ ارزیابی وخاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای نا امن که هم مرز با افغانستان وپاکستان است، توانسته سرکرده گروهک تروریستی ریگی را دستگیرنماید که این یک موفقیت بزرگ است اما باید توجه داشت که برای حل مشکل ریشه های نا امنی ها در بلوچستان نباید تنها به دستگیری عواملی که برای ایجاد نا امنی و ترورها برنامه ریزی می کنند اکتفا کرد بلکه باید بستری که این گروهک های تروریستی از آن استفاده می کنند را از بین برد.

وی در ادامه وجود بیکاری در استانهای مرزی را از جمله عوامل موثر در روی آوردن افراد به سوی گروهکهای تروریسم به شمار آورد وگفت: خیلی از افراد در این استانها بدلیل نداشتن شغل به کارهای تروریستی روی آورده اند.

*طرح "توسعه شرق" آیت الله هاشمی رفسنجانی

این کارشناس مسائل استراتژیک اضافه کرد: همچنین توسعه اقتصادی به کاهش نا امنی ها در این استانها می تواند کمک بسیار زیادی کند، ضمن اینکه در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی طرحی بنام طرح "توسعه شرق" در دست اقدام بود که هم اکنون نمی دانیم این طرح در کجای راه قرار گرفته است.

وی افزود: در این طرح ذکر شده بود که شرق کشور که شامل بندر شهیدبهشتی و چابهار است به یک منطقه اقتصادی بزرگ در منطقه تبدیل شود بطوریکه خط ترانزیت کالا از دریای عمان به آسیای میانه وافغانستان باز شود که اگر این فعالیتهای اقتصادی در این استان انجام شود بسیاری از نا امنی ها ریشه کن خواهد شد.

*لزوم احداث خط ترانزیت کالا از دریای عمان به کشورهای آسیای میانه

علایی با ارائه پیشنهادی به دولت عنوان کرد: درصورتیکه خط ترانزیت کالا از دریای عمان به کشورهای محاط در خشکی از جمله افغانستان، پاکستان، تاجیکستان وقرقیزستان در دستور کار دولت قرار گیرد، بگونه ای که سرمایه گذاری دههامیلیاردی حتی با جذب سرمایه های خارجی در این رابطه انجام شود، امنیت پایدار در منطقه بوجود خواهد آمد وگرنه گروهکهای ریگی دیگری در این منطقه بوجود خواهد آمدهمچنان که قبل از آن هم وجود داشت.

وی تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران را با کشورهای افغانستان وپاکستان ازجمله دیگر عوامل کاهش دهنده فعالیت تروریسم در منطقه به شمار آورد، گفت: البته محبت مسئولان نظام به مردم نیز می تواند یکی از موضوعات مهم وتاثیرگذاردر این زمینه باشد، زیرا افرادی که در حاشیه نوار مرزی زندگی می کنند، می توانند نگهبانان خوبی برای مرزهای کشور باشند اما این درصورتی است که این مردم از مسئولان محبت ببینند.

فرمانده اسبق ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید مجدد نسبت به اینکه اگر مردم از سوی مسئولان محبت ببینند خیلی از مشکلات حل خواهد شد، گفت: خیلی از افراد هستند که بدلیل بی محبتی دست به اعمالی می زنند که برای کشور مشکل ایجاد می کند.