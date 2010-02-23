15 پاسگاه در مرز ایران و ترکیه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مونیرکارال اوغلو بعد از ظهر سه شنبه در جریان با فرمانده سرهنگ قاسم علیدوست هنگ مرزی شهرستان سلماس افزود: دولت ترکیه در راستای ادامه همکاری های انسداد مرزی با کشور ایران تا پایان سال جاری 15 پاسگاه مرزی در خاک خود احداث می کند.

وی بیان داشت: اولویت کاری ما بعد از فعال سازی بازارچه مرزی خوی بازگشایی بازارچه مرزی گلین جیک و کوزه رش سلماس است.

در این دیدار توافقنامه ایجاد پاسگاه های مرزی در نوار مرزی بین هر دو طرف امضا شد و هر دو طرف بر ادامه همکاری ها برای انسداد مرزها و پیشگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر تأکید کردند.