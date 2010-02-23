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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

15 پاسگاه در مرز ایران و ترکیه ایجاد می شود

15 پاسگاه در مرز ایران و ترکیه ایجاد می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: والی استان وان ترکیه از احداث 15 پاسگاه مرزی در مرزهای شرقی خود با ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مونیرکارال اوغلو بعد از ظهر سه شنبه در جریان با فرمانده سرهنگ قاسم علیدوست هنگ مرزی شهرستان سلماس افزود: دولت ترکیه در راستای ادامه همکاری های انسداد مرزی با کشور ایران تا پایان سال جاری 15 پاسگاه مرزی در خاک خود احداث می کند.

وی بیان داشت: اولویت کاری ما بعد از فعال سازی بازارچه مرزی خوی بازگشایی بازارچه مرزی گلین جیک و کوزه رش سلماس است.

در این دیدار توافقنامه ایجاد پاسگاه های مرزی در نوار مرزی بین هر دو طرف امضا شد و هر دو طرف بر ادامه همکاری ها برای انسداد مرزها و پیشگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر تأکید کردند.

کد مطلب 1039915

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