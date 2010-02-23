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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

باران شدید به بخشهایی از بابل خسارت زده است

باران شدید به بخشهایی از بابل خسارت زده است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس طرح و برنامه عمرانی فرمانداری بابل گفت: بارش شدید باران و رعد و برق سبب ایجاد خسارتهای فراوان در بخشهایی از این شهرستان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، رجب مولایی رئیسی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری افزود: بارش شدید سبب قطع چند ساعته برق مردم شهرستان و آبگرفتگی شدید معابر شده است.

وی اظهار داشت: به محض پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران و رعد و برق، ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان بابل بلافاصله در فرمانداری این شهر تشکیل جلسه داد و تمام ادارات برای امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی در آماده باش کامل قرار گرفتند.

وی افزود: بارش شب گذشته نیز سبب از بین رفتن سربند حدود 15 باب از منازل مسکونی مردم بخش لاله آباد بابل شده و بیش از 60 میلیون تومان خسارت به بار آورد.

مولایی بیان کرد: شهروندان بابلی به محض مواجه با حادثه‌های احتمالی مراتب را با شماره تلفن 3 -2223601 با پیش شماره 0111 فرمانداری بابل در میان بگذارند.

کد مطلب 1039918

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