باران شدید به بخشهایی از بابل خسارت زده است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، رجب مولایی رئیسی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری افزود: بارش شدید سبب قطع چند ساعته برق مردم شهرستان و آبگرفتگی شدید معابر شده است.

وی اظهار داشت: به محض پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران و رعد و برق، ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان بابل بلافاصله در فرمانداری این شهر تشکیل جلسه داد و تمام ادارات برای امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی در آماده باش کامل قرار گرفتند.

وی افزود: بارش شب گذشته نیز سبب از بین رفتن سربند حدود 15 باب از منازل مسکونی مردم بخش لاله آباد بابل شده و بیش از 60 میلیون تومان خسارت به بار آورد.

مولایی بیان کرد: شهروندان بابلی به محض مواجه با حادثه‌های احتمالی مراتب را با شماره تلفن 3 -2223601 با پیش شماره 0111 فرمانداری بابل در میان بگذارند.