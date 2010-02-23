پیشنهاد روسیه، آمریکا و فرانسه پوچ و ساده لوحانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرزادیان در گفتگویی با اشاره به بحران جهانی اخیر در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی در جهان تصریح کرد: نمایندگان آمریکا، فرانسه و روسیه طی نامه ای رسمی به آژانس ضمن به رسمیت شناختن نیاز ایران به رادیو ایزوتوپ ها پیشنهادی ساده لوحانه برای تولید این ایزوتوپ ها در بازار جهانی ارائه داده اند.

وی افزود: بحران کمبود رادیو ایزوتوپ های پزشکی از اواخر سال 2009 با تعطیلی راکتور 52 ساله کانادایی بوجود آمد و مشکل زمانی بوجود آمد که راکتور 48 ساله هلند نیز برای انجام تعمیرات تولیدات خود را متوقف کرد و یک تعطیلی شش ماهه دیگری در سال 2010 دارد. اینکه این دو راکتور تحقیقاتی تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی به تنهایی بیش از 60 درصد رادیوایزوتوپ های پزشکی دنیا را تامین می کند بر اهمیت موضوع می افزاید.

وی خاطر نشان کرد: دامنه این بحران به کنگره آمریکا نیز رسیده است به طوریکه در ماه نوامبر 2009 کنگره آمریکا لایحه ای را گذراند که مشوق تولید رادیوایزوتوپ در آمریکا بود در قالب این برنامه که با بودجه ای بالغ بر 163 میلیون دلار از 2010 تا 2014 ادامه می یابد صنایع و دانشگاه هایی که روی تولید مولیبدن 99 کار کنند مورد حمایت واقع می شوند.

شیرزادیان با تشریح این بحران اظهار داشت: بنا به اعلام انجمن جهانی هسته ای 10 کشور کانادا هلند بلژیک، فرانسه آلمان، چک، چین، آفریقای جنوبی، استرالیا و مصر تولید کنندگان ایزوتوپ های پزشکی در جهان هستند که کشور آخر برای مصرف داخلی خود تولید می کند. همچنین 5 راکتور تحقیقاتی هسته ای نیز عمده مولیبدن 99 دنیا را تولید می کنند که همه آنها از 42 تا 52 سال عمر دارند و از این میان راکتورهای کانادا و هلند که بیشترین تولید را دارند نیاز به چند ماه تعمیرات دارند. راکتور فرانسه در سال 2015 تعطیل می شود با این وجود انجمن جهانی هسته ای پیش بینی می کند که از سال 2010 بحران عمده ای در این زمینه بوجود می آید.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: با این مقدمات دروغ پردازی و رسوایی غرب در ارائه پیشنهادات پوچ هسته ای به ایران که از طریق نامه رسمی به آژانس صورت گرفته است بیشتر مشخص می شود.

سفرای سه کشور آمریکا، فرانسه و روسیه طی نامه ای نیاز ایران به رادیوایزوتوپ های ایران را به رسمیت شناخته اند در عین حال اعلام کرده اند که رادیوایزوتوپ ها در بازار جهانی در دسترس است و ایران می تواند به عنوان یک گزینه مسئولانه به موقع و مقرون به صرفه به دست آورد.

شیرزادیان تصریح کرد: نمی توان پذیرفت آنها از بحران کنونی و آتی تولید رادیوایزوتوپ ها و مشکلاتی که هم اکنون در بسیاری از کشورها بوجود آمده است بی اطلاعند. در بسیاری از سایت های خبری از جمله WORLD NUCLEAR NEWS می توان عمق این بحران را سنجید .

وی همچنین گفت: غرب با دروغ پردازی و در اختیار داشتن رسانه های جهانی و ابزارهای ارتباطی مدرن همواره سعی در بلوکه کردن فناوری های نوین و بشر دوستانه داشته است اما جمهوری اسلامی ایران با ارده ای مصمم و با اتکا به دانشمندان مسلمان و متخصص هسته ای خود به فناوری های پیچیده و پر فایده ای از قبیل تولید ایزوتوپ های پزشکی، مولیبدن، تکنیسیم 99m، ید 131، ساماریوم 153 و رومیوم 186 و بسیاری دیگر از رادیوداروها که برای بیماران جنبه حیاتی دارد دست یافته است. هم اکنون 850 هزار بیمار سالانه در ایران از محصولات رادیو داروها برای تشخیص و درمان بیماری های مختلف استفاده می کنند.

شیرزادیان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: غرب حتی از اعلام دستیابی و تولید داروها در سایت های خود مضایقه می کند در حالیکه ما نیاز یک کشور 70 میلیونی به رادیو داروها را برطرف می سازیم اما نام ایران هیچ گاه در آمارهای تولید کنندگان ایزوتوپ های جهان نمی آید آیا این بی اطلاعی است یا برخورد مغرضانه با پیشرفت بشر دوستانه یک کشور متمدن آیا تحریم شرکت هایی همچون کاوش یار که در زمینه واردات مواد اولیه رادیو داروها فعالیت می کرد و اکنون تعطیل شده است با گفته های سفیران قبلی مبنی بر تهیه آسان رادیوایزوتوپ های مورد نیاز از بازار جهانی در تناقض صفر نیست و آیا مراکز سیاستگذار و موثر استکبار همچون OFAC یا دفتر کنترل دارایی های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا که مغرضانه و در راستای اهداف استکباری به بهانه های واهی تحریم های تجاری و اقتصادی مختلفی را علیه تولیدات و فناوری کشورهای در حال توسعه اعمال می کنند با پیشنهادات بی محتوای غرب همخوانی دارد؟ این تحریم ها به بهانه های متعددی همچون تروریسم، قاچاق بین المللی مواد مخدر، تولید تسلیحات کشتار جمعی و حتی احتمال تهدید علیه امنیت ملی سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا توسط این دفتر مدیریت و تقویت می شوند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بنیانگذاری همواره بر استقلال و خودکفایی خود در زمینه های مختلف تاکید کرده است و در زمینه تولیدات هسته ای نیز ایران جزء اولین امضا کنندگان معاهده های هسته ای بین المللی همچون ان پی تی بوده است و همواره در طول 35 سال عمر همکاری سازمان انرژی اتمی سعی کرده فعالیت های خود را مبنی بر استانداردهای آژانس پیش ببرد و نظارت مستقیم و غیر مستقیم بازرسان آژانس نشانگر این امر است. اصل گزارش های آژانس بین المللی نیز صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرده در حالیکه در هر گزارش ادعاهای بی اساس کشورهای مغرض با اعمال فشارهای سیاسی گنجانده شده است.

شیرزادیان تصریح کرد: غرب همواره ادعای کمک و مشارکت در رفع نیازهای کشورهای دیگر را داشته است اما عملا آنچه نمود داشته کنترل بازار این کشورها و تضعیف توان آنها در تولید آنچه که می توانند تولید کنند است. می گویند گندم تولید نکنید ما به شما می دهیم در حالیکه اضافه تولیدشان را در اقیانوس می ریزند و می گویند رادیو دارو تولید نکنید ما به شما می دهیم در حالیکه ما را تحریم کرده اند و بیماران ما برای درمان بیماری های سخت خود به کشورهای همسایه رفتند و الحمدالله این مسئله منجر خودکفایی کشور در زمینه رادیوداروها شد. می گویند غنی سازی نکنید سوختتان را ما تامین می کنیم در حالیکه روسیه را به عناوین مختلف تهدید کردند تا قطع همکاری کند اما عملا خواهان کنترل بازار جهانی و سرازیر ساختن منابع مالی دنیا به کشورهای غربی هستند.

وی خاطر نشان کرد: از طرفی نیروی علمی کشورهای در حال توسعه را جذب می کنند و از طرف دیگر برای دستیابی به کوچکتری فناوری تا آنجا که می توانند اخلال و حیله گری می کنند کجای این کارها بشر دوستانه و صلح آمیز است. چگونه است که هیچ گاه سخن از زرادخانه اتمی رژیم غاصب صهیونیستی و خطری که خاورمیانه را تهدید می کنند نمی آورند اما رادیو داروهایی که برای هزاران بیمار سرطانی در ایران و در راکتور تحقیقاتی تحت نظر پادمان آژانس تولید می شود با بوق و کرنا خطرناک توصیف می کنند و همه توان خود را برای توقف این راکتور که نهایتا منجر به عدم تولید رادیو دارو می شود صرف می کنند.

شیرزادیان در پایان گفت: نتیجه اینکه جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلاتی که غرب برایش بوجود می آورد با تمام توان به سوی اقتدار علمی و فنی در سطح جهان پیش می رود و ما خواهان صلح و آرامش جهانی همراه با حفظ عزت و استقلال عمل کشورهای دنیا در چارچوب قوانین و قواعد بین المللی هستیم.