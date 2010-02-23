به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد کمیته برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا در هشتمین جلسه خود که در قطر و به ریاست "ژانگ جیلون" نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد، تصمیم گرفته اردیبهشت 86 قرعه کشی می شود.

جیلونگ در این جلسه ابتدا ورود "اسد تقی" عضو جدید کمیته را تبریک گفت و تصریح کرد: از بازگشت اسد تقی با تجربه بالایی که دارد خوشحال هستیم. او می تواند به سازماندهی بهتر بازیها که هدف ماست کمک کند.

محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم با بر اهمیت درآمدزایی جام ملت های آسیا تاکید کرد و گفت: پیشرفت مسابقات جام ملت های آسیا و حمایت کمیته کاملاً محسوس است. جام ملت های آسیا گل سر سبد همه مسابقات آسیایی است و می خواهیم این رقابت ها از لحاظ مالی به پیشرفت خوبی برسد.

اعضای کمیته برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا سپس درباره جزئیات بازاریابی و برنامه های تبلیغاتی، بلیت فروشی و قیمت گذاری بلیت ها گفت و گو کردند و مکانیزم قرعه کشی برای دور نهایی این رقابت ها را مورد بررسی قرار دادند.

فهرست تیم هایی که به رقابت های جام ملت های آسیا صعود کرده اند، به شرح زیر است:

جام ملت های آسیا 2007 : عراق، عربستان و کره جنوبی (سه تیم اول رقابت ها که در بازیهای انتخابی 2010 حضور نداشتند)

چلنج کاپ 2008: هند

چلنج کاپ 2010: زمان برگزاری متعاقبا ارسال می شود.

گروه یک : ژاپن، بحرین

گروه دو : در روز آخر مسابقات گروهی انتخابی در سوم مارس معلوم می شود

گروه سوم: ازبکستان، امارات

گروه چهارم : چین، سوریه

گروه پنجم: ایران، تیم دوم در روز آخر مسابقات انتخابی در سوم مارس مشخص می شود.