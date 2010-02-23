هشدار نسبت به ورود بی رویه مواد خوراکی و بهداشتی غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌دکتر بهلول حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود غیرمجاز و قاچاقی مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی به کشور اظهار داشت: مصرف کنندگان اینگونه مواد تنها باید کالاهایی را خریداری کنند که با مجوز وزارت بهداشت،‌ برچسب فارسی حاوی تمام اطلاعات کالای یاد شده بر روی آن درج شده باشد.

حبیبی یادآور شد: این برچسبها حاوی اطلاعاتی چون شماره مجوز واردات وزارت بهداشت، نام کالا، نام شرکت سازنده، نام و مشخصات شرکت وارد کننده و تاریخ تولید و انقضا ذکر شده است.

وی کیفیت مواد خوراکی و بهداشتی آرایشی داخلی را بسیار مطلوب و قابل اطمینان ذکر کرد و افزود: مردم ما می توانند با آگاهی از کیفیت و نوع مطلوب محصولات ایرانی مورد نیاز خود اولویت مصرف خود را بر استفاده از اجناس داخلی متمرکز کنند.

معاون دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تشریح مراحل صدور مجوز برای ورود محصولات خارجی گفت: شرکتهای وارداتی تقاضای خود برای ورود اجناس مورد نظر را به وزارت بهداشت اعلام می کنند، پس از بازدید و تائید کیفیت اجناس توسط کارشناسان وزارت بهداشت، بازگان مورد تائید برای واردات اجناس تائیدی اعزام می شود.

وی تاکید داشت: این اجناس همچنین زمان ورود در مرز نیز مجددا بازرسی می شوند و در صورت هماهنگی اطلاعات و مشخصات اجناس اجازه ورود صادر می گردد.

حبیبی با اشاره به امکان جعل لیبل وزارت بهداشت توسط وارد کنندگان اجناس قاچاق به کشور گفت: عواقب قانونی جعل مجوز و برچسب وزارت بهداشت بسیار سنگین است که امکان ارتکاب این جرم را کاهش می دهد، اما دقت مصرف کنندگان به مشحصات ذکر شده بر این برچسب بسیار ضروری است.