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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۶

در رشت؛

ششمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات صوتی گشایش یافت

ششمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات صوتی گشایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، تجهیزات صوتی و تصویری با مجوز سازمان بازرگانی استان گیلان عصر سه شنبه در رشت دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این نمایشگاه که از امروز تا هفتم اسفند ماه در رشت دایر است، بیش از 45 شرکت داخلی در فضای به وسعت هزار و 500 متر مربع آخرین دستاوردهای خود را در زمینه های لوازم خانگی و تجهیزات صوتی، تصویری به نمایش می گذارند.

این نمایشگاه که با حضور متخصصان و تولید کنندگان این صنایع و به مدت چهار روز برگزار می شود علاوه بر ارائه آخرین دستاورد های علمی و فنی، فرصت مناسبی برای بهره مندی بیشتر دست اندرکاران این صنعت فراهم می سازد.

ارائه توانمندی ها و قابلیتهای موجود در این صنعت، نمایش محصولات تولید کنندگان شرکتهای دارای نمایندگی لوازم خانگی، آشنایی با آخرین فناوریهای صوتی و تصویری، معرفی فعالان اقتصادی در این زمنیه، ایجاد زمینه مناسبی جهت ارزیابی نیازمندیهای تولیدی، خدماتی و توسعه اشتغالزایی در استان گیلان برای فعالان و دست اندرکاران اقتصادی این بخش از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

ششمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، تجهیزات صوتی و تصویری با حضور استانهای گیلان، مازندران، تهران، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و آذربایجان برگزار شده و بازدید کنندگان می توانند همه روزه از ساعت 16 تا 21 از این نمایشگاه واقع در رشت، میدان گیل، روبروی پایانه مسافربری دیدن کنند.
کد مطلب 1039923

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