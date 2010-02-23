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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

نقشه جامع اثر جهانی قره کلیسای چالدران تهیه می شود

نقشه جامع اثر جهانی قره کلیسای چالدران تهیه می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: کارشناس حفظ و احیا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: نقشه کامل مجموعه جهانی قره کلیسای چالدران به روش اسکن لیزر تهیه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، خسرو فری بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید این اثر جهانی افزود: این نقشه با هدف بررسی تمامی جزئیات معماری بنای جهانی قره کلیسا و آسیب نگاری به منظور حفاظت و مرمت آن تهیه می شود.

وی با بیان اینکه در تهیه این نقشه از دوربین های نقشه برداری مخصوص با کیفیت و دقت بیشتر استفاده می شود، بیان داشت: عملیات اجرایی تهیه نقشه بزودی با صرف اعتبار بالغ بر 200 میلیون ریال آغاز خواهد شد.

کارشناس حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اعلام اینکه تهیه نقشه از این اثر جهانی سه ماه طول می کشد، اظهار داشت: با اتمام عملیات نقشه برداری تمامی مراحل مرمت و ساماندهی براساس این نقشه اجرا خواهد شد.

فری همچنین از مرمت و ساماندهی سنگهای آسیب دیده بنای جهانی قره کلیسا، نقوش حجاری شده و برج ناقوس کلیسا خبر داد و گفت: امسال برای اجرای مرمت و ساماندهی این بنای جهانی افزون بر یک میلیاردریال اعتبار صرف خواهد شد.

مجموعه جهانی قره کلیسا سال گذشته به عنوان نهمین اثر جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید.

کد مطلب 1039926

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