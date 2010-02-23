نقشه جامع اثر جهانی قره کلیسای چالدران تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، خسرو فری بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید این اثر جهانی افزود: این نقشه با هدف بررسی تمامی جزئیات معماری بنای جهانی قره کلیسا و آسیب نگاری به منظور حفاظت و مرمت آن تهیه می شود.
وی با بیان اینکه در تهیه این نقشه از دوربین های نقشه برداری مخصوص با کیفیت و دقت بیشتر استفاده می شود، بیان داشت: عملیات اجرایی تهیه نقشه بزودی با صرف اعتبار بالغ بر 200 میلیون ریال آغاز خواهد شد.
کارشناس حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اعلام اینکه تهیه نقشه از این اثر جهانی سه ماه طول می کشد، اظهار داشت: با اتمام عملیات نقشه برداری تمامی مراحل مرمت و ساماندهی براساس این نقشه اجرا خواهد شد.
فری همچنین از مرمت و ساماندهی سنگهای آسیب دیده بنای جهانی قره کلیسا، نقوش حجاری شده و برج ناقوس کلیسا خبر داد و گفت: امسال برای اجرای مرمت و ساماندهی این بنای جهانی افزون بر یک میلیاردریال اعتبار صرف خواهد شد.
مجموعه جهانی قره کلیسا سال گذشته به عنوان نهمین اثر جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید.
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