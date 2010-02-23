" دوردستهای نزدیک" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده این کتاب تلاش کردهاست در مراحل مختلف، دستیابی به هدف را گام به گام شرح دهد و برای این کار از تجربیات و سخنان افراد مشهور بهرهجستهاست.
هوشیار در مقدمه کتاب" دوردستهای نزدیک" مینویسد: آنتوان دوسنت اگزوپری خالق اثر گرانقدر "شازده کوچولو" جملهای دارد به این مضمون "هدف بدون برنامه فقط یک آرزوست" ... همه ما رویاها و آرزوهایی در سر داریم اما تنها تعداد کمی از ما شهامت داریم که آنها را به هدف اصلی زندگیمان تبدیل کنیم و از این تعداد اندک، باز هم تعداد کمی قدرت، جسارت، صبر و اراده کافی داریم که تا انتهای راه برویم. نتیجه این میشود که ما در دنیایی زندگی میکنیم که عده معدودی از زندگی خود راضیاند و احساس خوشبختی میکنند.
در این کتاب چهارده گام شرح داده شدهاست که برخی از آنها عبارت است از "آرزوهایت را جدی بگیر"، "آرزویت را در ذهنت مجسم کن"، "سناریوی هدفت را بنویس" و "بهای هدفت را بپرداز".
کتاب " دوردستهای نزدیک" با شمارگان 1000 نسخه در 88 صفحه و به قیمت 1800 تومان منتشر شدهاست.
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